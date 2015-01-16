Новые правила дорожного движения вступили в силу в Беларуси 16 января: автокресла и зимние шины обязательны

Новости Беларуси. С этого дня, 16 января, в силу вступают изменения в ПДД. В частности, они касаются перевозки детей и сезонной смены автомобильных шин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, водители отныне должны перевозить юных пассажиров только в автокреслах. Раньше их использование было лишь рекомендацией. Кроме того, автолюбители будут обязаны менять летние покрышки на зимние в период с 1 декабря по 1 марта.

Ольга Аминова, старший инспектор по агитации и пропаганде специального подразделения ДПС «Стрела» МВД Республики Беларусь:

Согласно изменениям и дополнениям правил дорожного движения, которые вступают в силу 16 января, ребенка до 5 лет обязательно надо перевозить в автокресле. Ребенка от 5 до 12 лет можно перевозить с помощью автокресла, бустера либо каких-то специальных накладок. У меня у самой есть дочь. Мы с самого рождения ее перевозим в автокресле.

Нарушителей ждут внушительные штрафы.

Добрый день, Госавтоинспекция. Ваши документы, пожалуйста.

Подобные фразы для водителей сегодня звучат тревожней. Статей в правилах дорожного движения стало больше. Сотрудник ГАИ, к примеру, обращает внимание и на автокресла. У этого водителя с двумя детьми в салоне его не ок азалось.

Чтобы избежать подобной ситуации, Роман подготовился. Глава семьи автокресло для своей дочки приобрел заранее. Хотя, говорит, и не без материальных проблем. Мол, найти дешевое и безопасное устройство непросто.

Роман Плаксин:

Как появился ребенок, сразу приобрели кресло. Семья - на первом месте, безопасность моей семьи - на первом месте.

Кстати, безопасность — основная причина нововведения. За прошлый год в ДТП по всей стране погибло девять детей-пассажиров. Вдвое больше получили ранения. И эти цифры примерно одинаковые из года в год. Аварии с участием несовершеннолетних происходят и в Минске.

Елена Волчек, старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Фрунзенского РУВД Минска:

Статистика говорит сама за себя. За 2014 года в городе Минске зарегистрировано 66 ДТП с участием несовершеннолетних, 20 из них - пассажиры. По сравнению с предыдущим годом число осталось неизменным. Только пострадавших увеличилось.

Вместе с поправками в силу вступила и ответственность. Штрафы внушительные. За отсутствие автокресла — 4 базовые величины. Повторно - восемь. Лысая резина (при первом попадании в поле зрения сотрудника ГАИ) ударит по кошельку водителя меньше — в размере одной базовой. Во второй раз — до пяти. А летние шины зимой будут стоить теперь 90 тысяч.

Автолюбители говорят: в поправках об автокреслах есть и недочет. Мол, детей даже немного ниже 150 сантиметров ростом — в кресла не усадишь. Сотрудники ГАИ отвечают: для этого предусмотрен бустер. К слову, спрос на них в последние дни возрос. К примеру, в этом магазине, по сравнению с прошлой неделей - в тридцать раз.

Иван Серебро, директор магазина по продаже авктокресел для детей:

В день примерно продается 100-150 бустеров. В основном, люди покупают конкретно под закон. С учетом ажиотажного спроса мы работаем, пока последний клиент не перестает звонить. Заказ наши курьеры вчера завозили в полвторого ночи.

К слову, в России ПДД также обязывают использовать автокресла для детей до 12. Причем, уже относительно давно. Такая же ситуация и в Польше. Там нарушитель может получить штраф в размере 40 долларов. Но, по уверениям белорусских сотрудников ГАИ, главная цель нововведения — не наказать, а сохранить жизни участников дорожного движения.

Для того, чтобы предупредить водителей о нововведениях, сотрудники ГАИ провели акцию «С нами дети!». Во время патрулирования города они останавливали машины с самыми юными пассажирами и проводили проверку.

Если нарушений замечено не было, водитель получал шанс выиграть детское автомобильное кресло. Но и те, у кого недочеты все-таки были, без подарков не уехали.

Женщина-водитель:

Дали заполнить анкету и сказали, что у меня есть возможность выиграть автокресло. Автокресло у меня уже есть, но поскольку ребенок растет, мне нужно будет второе автокресло.

Ребенок:

Мне подарили бутылочку, фликер. Я буду его обязательно носить.