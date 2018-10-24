Новые электробусы выпустят в Беларуси ко II Европейским играм. Показываем, как выглядят

Медленно, но верно Беларусь расширяет сеть зарядных станций для электрокаров. В ближайшие годы точек для восстановления лошадиных сил станет на 400 больше. Кроме машин на батарейках вовсю развивается и общественный экологически чистый транспорт. В цехах управляющей компании холдинга «Белкоммунмаш» прямо сейчас готовят партию новеньких электробусов.

Сердце машины – мотор. Но в случае с электробусами, куда важнее другой механизм – накопитель энергии. В отличие от троллейбуса такой транспорт работает не от контактной сети, а от батареи на борту.

Олег Быцко, директор НТПЦ «Белкоммунмаш», главный конструктор:

В зависимости от технологии, по которой осуществляется перевозка электробусом, батарея может занимать значительную долю в стоимости, в зависимости от её емкости, соответственно, от того пробега, на который рассчитан электробус.

По сравнению с привычным общественным транспортом, такие новинки гораздо манёвреннее и быстрее. К тому же конструкторы могут поставить любой набор опций. Кондиционер, видео и медиа-системы, устройства информирования пассажиров, терминал отслеживания перемещений. В общем, полный фарш.

Олег Быцко:

В своем портфолию мы имеем практически все опции, которые на сегодняшний момент хочет заказчик. И устанавливаем в зависимости от их требований.

Немалую роль электробусы сыграют на предстоящих II Европейских играх. Они станут незаменимым подспорьем для иностранных гостей, которым, как правило, нужно быстро и недорого добраться до места проведения соревнований или прокатиться по знаменитым улицам города. Стоимость проезда к слову, не будет отличаться от стандартных 60 копеек. После спортивного праздника детища отечественного холдинга продолжат курсировать по транспортным артериям столицы.

Екатерина Чистова, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам ОАО «УКХ «Белкоммунмаш»:

В настоящий момент заключен контракт с городом Минском на 60 электробусов. 18-метровых и 12-метровых.