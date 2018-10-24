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Новые электробусы выпустят в Беларуси ко II Европейским играм. Показываем, как выглядят

24 октября 2018 08:20
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Медленно, но верно Беларусь расширяет сеть зарядных станций для электрокаров. В ближайшие годы точек для восстановления лошадиных сил станет на 400 больше. Кроме машин на батарейках вовсю развивается и общественный экологически чистый транспорт. В цехах управляющей компании холдинга «Белкоммунмаш» прямо сейчас готовят партию новеньких электробусов.

Новые электробусы выпустят в Беларуси ко II Европейским играм. Показываем, как выглядят-1

Сердце машины – мотор. Но в случае с электробусами, куда важнее другой механизм – накопитель энергии. В отличие от троллейбуса такой транспорт работает не от контактной сети, а от батареи на борту.

Новые электробусы выпустят в Беларуси ко II Европейским играм. Показываем, как выглядят-4

Олег Быцко, директор НТПЦ «Белкоммунмаш», главный конструктор:
В зависимости от технологии, по которой осуществляется перевозка электробусом, батарея может занимать значительную долю в стоимости, в зависимости от её емкости, соответственно, от того пробега, на который рассчитан электробус.

Новые электробусы выпустят в Беларуси ко II Европейским играм. Показываем, как выглядят-7

По сравнению с привычным общественным транспортом, такие новинки гораздо манёвреннее и быстрее. К тому же конструкторы могут поставить любой набор опций. Кондиционер, видео и медиа-системы, устройства информирования пассажиров, терминал отслеживания перемещений. В общем, полный фарш.

Новые электробусы выпустят в Беларуси ко II Европейским играм. Показываем, как выглядят-10

Олег Быцко:
В своем портфолию мы имеем практически все опции, которые на сегодняшний момент хочет заказчик. И устанавливаем в зависимости от их требований.

Новые электробусы выпустят в Беларуси ко II Европейским играм. Показываем, как выглядят-13

Немалую роль электробусы сыграют на предстоящих II Европейских играх. Они станут незаменимым подспорьем для иностранных гостей, которым, как правило, нужно быстро и недорого добраться до места проведения соревнований или прокатиться по знаменитым улицам города. Стоимость проезда к слову, не будет отличаться от стандартных 60 копеек. После спортивного праздника детища отечественного холдинга продолжат курсировать по транспортным артериям столицы.

Новые электробусы выпустят в Беларуси ко II Европейским играм. Показываем, как выглядят-16

Екатерина Чистова, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам ОАО «УКХ «Белкоммунмаш»:
В настоящий момент заключен контракт с городом Минском на 60 электробусов. 18-метровых и 12-метровых.

Новые электробусы выпустят в Беларуси ко II Европейским играм. Показываем, как выглядят-19

Нашу технику знают и за рубежом. «Белкоммунмаш» уже успел стать желанным гостем международных выставок. Кроме того планируется создать сборочное производство в Индии. Работа, как говорится, кипит и кто знает, возможно, в будущем именно белорусские электробусы станут эталоном общественного транспорта во всем мире.

# Общественный транспорт # авто # Олег Быцко # Екатерина Чистова # Фотофакт # Автомобили

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