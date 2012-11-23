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Два «БМВ» лоб в лоб столкнулись на перекрестке Независимости и Козлова в Минске

23 ноября 2012 18:12
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Новости Беларуси. Баварцы идут на таран. Два «БМВ» столкнулись на перекрестке Независимости – Козлова. Дорогу не поделили внедорожник Х-5 и легковушка пятой серии. Свидетели аварии утверждают, что одна из машин пыталась проскочить на желтый сигнал светофора.

Кто виноват в ДТП предстоит выяснить инспекторам. В этом поможет запись с камеры наружного наблюдения, которая установлена на перекрестке.

Водители столкнувшихся автомобилей серьезно не пострадали. А вот владельцам других машин пришлось понервничать – авария собрала огромную пробку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

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