Два «БМВ» лоб в лоб столкнулись на перекрестке Независимости и Козлова в Минске

Новости Беларуси. Баварцы идут на таран. Два «БМВ» столкнулись на перекрестке Независимости – Козлова. Дорогу не поделили внедорожник Х-5 и легковушка пятой серии. Свидетели аварии утверждают, что одна из машин пыталась проскочить на желтый сигнал светофора.

Кто виноват в ДТП предстоит выяснить инспекторам. В этом поможет запись с камеры наружного наблюдения, которая установлена на перекрестке.

Водители столкнувшихся автомобилей серьезно не пострадали. А вот владельцам других машин пришлось понервничать – авария собрала огромную пробку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.