Накануне Дня памяти жертв ДТП священнослужители окропили святой водой самые опасные участки дорог Минска

Новости Беларуси. Перекрестили перекрестки. Накануне Дня памяти жертв ДТП сотрудники ГАИ пригласили священнослужителя для того, чтобы окропить святой водой самые опасные участки дорог. В борьбе с авариями все способы хороши.

Отец Алексей не любит покидать пределы храма, но сегодня повод особый. По просьбе сотрудников ГАИ в канун Дня памяти жертв ДТП священнослужитель окропляет святой водой места самых страшных аварий.

По нелепой случайности или из-за собственной беспечности в столице с начала года 28 человек не вернулись домой после дорожно-транспортных происшествий.

Татьяна Сподобаева, старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Партизанского района:

Мы видим, что идет «война» на дороге, то есть водители никак не могут примириться с пешеходами, пешеходы – то же самое, очень часто своими нарушениями правил дорожного движения проявляют неуважение именно к водителям.

О мерах безопасности на дорогах говорят буквально на каждом углу. Акции ГАИ, социальная реклама и плакаты с ужасающими картинками призваны предостерегать всех участников дорожного движения от необдуманных и рискованных маневров. Да и сами граждане, казалось бы, все понимают. Однако новости о происшествиях с печальным исходом все чаще появляются в сводках ГАИ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водительский стаж Евгения насчитывает меньше года, но молодой человек признается, что без железного коня уже как без рук. Верит, что у каждого автомобиля должен быть талисман, а на дороге главное оставаться человеком и соблюдать правила дорожного движения. Тогда шансы попасть в неприятную историю сведутся к нулю.

Евгений Магеров:

У меня была прошлая машина, в ней долгое время не было иконки, и все время с ней что-то случалось. После того, как повесил, уже было меньше инцидентов.

Береженого, как известно, Бог бережет. Потому сотрудники ГАИ настоятельно рекомендуют всем участником дорожного движения соблюдать правила поведения на дорогах и помнить, что, проезжая на красный свет, можно быстро покинуть белый.

Иконы, плюшевые игрушки, амулеты и прочие талисманы. Если вы едите быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель, будьте уверены: никто и ничто вас не спасет.