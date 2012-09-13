На трассе Минск-Могилев открыли новый мост через реку, 7 км сварочных швов, каждый сантиметр шва проходил УЗИ-контроль

Новости Беларуси. В Березино через реку пустили транспортное движение по новому мосту. Сооружение построено в кротчайшие сроки и по самым современным технологиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трасса М4 оживлённая, соединяет столицу с Могилёвом. Пропускная способность старого моста уже давно не справлялась с огромным автомобильным потоком в обе стороны. Поэтому открытие движения на этом отрезке трассы — долгожданное событие для автомобилистов.

Старый мост через Березину устарел давно. Его металлическая конструкция была сделана ещё в довоенной Германии. В Беларусь его привезли в качестве трофея после войны. Сегодня узкому износившемуся сооружению, наконец, пришла замена.

При строительстве нового моста через Березину использовались самые современные технологии. При создании проезжей части конструкторы решили отказаться от обычного монолита и применили необычное металлическое пролётное строение. Это позволило не только сэкономить металл при возведении объекта и уменьшить вес всей конструкции, но и сделать её более долговечной.

Перед открытием движения этот мост прошёл не одну проверку. Каждый пролёт тестировали гружёными самосвалами, а сварные швы конструкции проверяли аппаратами УЗИ.

Сергей Рубченя, главный инженер филиала мостового строительного управления №2 ОАО «Мостострой»:

Каждый сантиметр шва проходил УЗИ-контроль. Если был дефект, то мы его вырезали, опять заваривали и опять проходили такой же контроль. Потом нам выдавали протоколы о том, что шов сварен качественно.

Всего на строительство 360-метрового моста ушло более 3,5 тысяч тонн металла. Даже самые опытные мостостроители не скрывают, что эта металлоконструкция — одна из самых сложных в стране.

Тадеуш Павловский, генеральный директор ОАО «Мостострой»:

Такого объёма сварочных работ на строительной площадке - 7 км сварочных швов, наверное, не выполняла ни одна строительная организация не только в Беларуси, но и Европе.

После завершения полной реконструкции всего отрезка трассы М4 дорога Минск-Могилёв должна стать самой технологичной и безопасной в стране.

Юрий Масюк, первый заместитель директора департамента «Белавтодор» Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Во всех лесных массивах с 79 по 150 км установлены сетки, которые препятствуют появлению животных на дороге. Кроме того, по всей дороге устанавливаются металлические или тросовые ограждения, которые препятствуют лобовым столкновениям. Все пересечения с республиканской дорогой выполнены в разных уровнях. Остались только съезды к малонаселённым пунктам и сельхозугодиям. Более половины пешеходных переходов тоже в разных уровнях сделаны – они, в основном, подземные.

Водители:

Классная дорога и мост. Везде бы так. Приятно ехать. Если сравнить, что было и что теперь, то небо и земля. Молодцы, что для нас такой мост построили, отличный. Потоки и туда и обратно, очень удобно и пробок не будет.

И ещё одно преимущество трассы. После её официального открытия максимально допустимая скорость движения автотранспорта достигнет 120 км в час. Тогда из Могилёва в столицу можно будет доехать менее чем за 2 часа.