Автобус с поляками разбился во Франции. Есть погибшие и раненые

Новости Франции. На северо-востоке Франции разбился туристический автобус с гражданами Польши. Авария произошла ранним утром неподалеку от города Мюлуз на границе с Германией. Автобус польской компании был взят в аренду французским междугородним перевозчиком. Он вез, по разным данным, от 40 до 65 пассажиров.

Как сообщает Agence France-Presse, погибли как минимум 3 человека. Число погибших может увеличиться: несколько человек оказались заблокированными в салоне автобуса. На месте происшествия работают спасатели, медики и полицейские.

С травмами разной степени тяжести госпитализированы 30 поляков. Пострадавшим оказывается помощь: их разместили в окрестных больницах. Как минимум 8 человек находятся в критическом состоянии.

В МИД Польши информацию подтвердили.

Марчин Босацкий, пресс-секретарь МИД Польши:

Три человека погибли, более 30 пассажиров получили ранения.

Причины трагедии пока не сообщаются. В крови водителя-поляка, алкоголь не обнаружен. По предварительной версии, автобус не вписался в поворот и перевернулся из-за большой скорости следования.

Аналогичная трагедия произошла в начале сентября в Марокко. В результате крушения пассажирского автобуса в южной провинции Хауз 42 человека погибли, 25 получили ранения разной степени тяжести. По неустановленной причине машина сорвалась с обрыва высотой в 150 метров.