Авария в Минске. Женщина на «Жигулях» протаранила киоск и вылетела на остановку в центре Минска

Новости Беларуси. Авария в Минске. Женщина на «Жигулях» протаранила киоск и вылетела на остановку. ДТП произошло на углу проспекта Независимости и улицы Козлова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Талеронок, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ РУВД Партизанского района:

Женщина 1966 года рождения поворачивала с проспекта Независимости на улицу Козлова. При этом не справилась с управлением. В аварии никто не пострадал.

Повреждена остановка. Ее пришлось демонтировать. Материальный ущерб, скорее всего, придется возместить.