Прямой эфир

Авария в Минске. Женщина на «Жигулях» протаранила киоск и вылетела на остановку в центре Минска

11 сентября 2012 19:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Авария в Минске. Женщина на «Жигулях» протаранила киоск и вылетела на остановку. ДТП произошло на углу проспекта Независимости и улицы Козлова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Талеронок, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ РУВД Партизанского района:
Женщина 1966 года рождения поворачивала с проспекта Независимости на улицу Козлова. При этом не справилась с управлением. В аварии никто не пострадал.

Повреждена остановка. Ее пришлось демонтировать. Материальный ущерб, скорее всего, придется возместить.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт # Татьяна Талеронок

Другие новости рубрики

Все новости
11 сентября 2012 12:10

Автобус с поляками разбился во Франции. Есть погибшие и раненые

10 сентября 2012 14:49

14 аварий за два дня в Минской области. На пешеходном переходе погиб 19-летний парень

10 сентября 2012 12:57

В Каменецком районе «БМВ» на повороте вылетел в кювет и перевернулся. Погибли 5 человек