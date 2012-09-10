14 аварий за два дня в Минской области. На пешеходном переходе погиб 19-летний парень

Новости Беларуси. 14 ДТП зафиксировано на дорогах области за выходные дни 8-9 сентября. Не обошлось без жертв. Под Борисовом под колесами авто погиб 19-летний парень, который переходил оживленную магистраль по пешеходному переходу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В окрестностях Минска дорогу не поделили легковушка и грузовое авто. Молодая девушка водитель, вероятно нарушившая правила, и ее 23-летняя пассажирка доставлены в больницу. Подобная авария произошла на трассе Минск – Молодечно - Нарочь. Там в результате столкновения двух автомобилей помощь медиков понадобилась 13-летнему пассажиру.