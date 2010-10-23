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На трассе Минск-Борисов перевернулась 20-тонная фура

23 октября 2010 12:13
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Последствия первого снегопада в столице первыми оценили российские дальнобойщики. В 6 утра 22 октября на трассе перевернулась фура.

На обледенелой дороге водитель большегруза не справился с управлением и вылетел в кювет через оборонительное ограждение. К счастью, сам он не пострадал, а вот проезжающие автомобили вынуждены были значительно снизить скорость.

Водитель фуры:
Утром был гололед, я не справился с управлением, положил машину. Мост обледенел, и на подъеме, на мосту меня начало крутить. Груз сегодня погрузим, завтра отвезем на таможню, машиной будем заниматься потом — думаю, за пару дней управимся.

# Аварии # авто # Фотофакт # Авария фуры

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