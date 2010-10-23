На трассе Минск-Борисов перевернулась 20-тонная фура

Последствия первого снегопада в столице первыми оценили российские дальнобойщики. В 6 утра 22 октября на трассе перевернулась фура.

На обледенелой дороге водитель большегруза не справился с управлением и вылетел в кювет через оборонительное ограждение. К счастью, сам он не пострадал, а вот проезжающие автомобили вынуждены были значительно снизить скорость.

Водитель фуры:

Утром был гололед, я не справился с управлением, положил машину. Мост обледенел, и на подъеме, на мосту меня начало крутить. Груз сегодня погрузим, завтра отвезем на таможню, машиной будем заниматься потом — думаю, за пару дней управимся.