В Минске пьяный водитель на «Ауди» врезался в «Тойоту», троллейбус и вылетел за пределы проезжей части

Новости Беларуси. Пьяный водитель на «Ауди» совершил двойное ДТП в Минске. Авария произошла 3 апреля утром на пересечении проспекта Пушкина и улицы Притыцкого. Автомобиль сначала на большой скорости врезался в «Тойоту Камри» , после чего «Ауди» раскрутило, отбросило в троллейбус с пассажирами, а затем – за пределы проезжей части. Машина при этом перевернулась на крышу.

Удивительно, но в ДТП никто не пострадал – ни водители столкнувшихся авто, ни пассажиры троллейбуса.

По данному факту ГАИ проводит проверку. Известно, что в крови владельца «Ауди» выявлено 2 промилле алкоголя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.