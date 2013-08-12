На некоторых улицах Минска появилась красная дорожная разметка

Новости Беларуси. Красный цвет снова в тренде. На улице Немига в Минске появилась яркая дорожная разметка.

Такое цветовое решение — эксперимент сезона. Чтобы выделить островки разделения противоположных транспортных потоков дорожники выбрали красный. И это не случайно. Яркий цвет поможет привлечь внимание автомобилистов и сделать движение безопаснее.

К слову, первым опробовал на себе новинку Логойский тракт. Эстафету переняла улица Немига.

Водители уже успели оценить новинку. Если ноу-хау приживется, такие обозначения появятся и на других столичных улицах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.