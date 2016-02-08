На МКАДе столкнулись 5 авто. Причина - несоблюдение безопасной дистанции

Новости Беларуси. Цепная реакция. В утренний час-пик на Минской кольцевой столкнулись сразу 5 автомобилей. Масштабное ДТП произошло в районе деревни Зацень и на время парализовало движение автотранспорта в направлении Долгиновского тракта. Но уже через непродолжительное время движение было восстановлено.

Предварительной версией случившегося сотрудники ГАИ считают несоблюдение безопасной дистанции. В результате чего из-за резкого торможения первой иномарки, остальные водители просто не успели остановиться и произошёл последовательный наезд одного авто на другое, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анастасия Редько, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального района:

По недопущению водителями правил дорожного движения при проезде пешеходных пешеходов только в Московском районе на 2016 год запланировано 9 искусственных неровностей. Пять будут уложены по улице Слободской, два – по улице Рафиева 95, три – на улице Грушевской. Они предусматривают тот факт, что водители сбросят скорость при подъезде к пешеходному переходу.