Авто-ретро-шоу «Кому за 30» в Минске: репортаж 16 мая

Новости Беларуси. Почти сотня редких экземпляров машин не только советского автопрома, но и зарубежных элитных гаражей, проехалась 16 мая по улицам Минска под аплодисменты. Так в Беларуси стартовал ежегодный Международный слет ретро- и классических автомобилей. «Москвичи», «Волги» и другие марки, которые остались в истории, но не исчезли из сердец поклонников автоэкзотики, сегодня были открыты для всех гостей праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В том, что возраст часто красит, убедилась наш корреспондент Анастасия Бенедесюк.