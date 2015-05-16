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Авто-ретро-шоу «Кому за 30» в Минске: репортаж 16 мая

16 мая 2015 18:24
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Новости Беларуси. Почти сотня редких экземпляров машин не только советского автопрома, но и зарубежных элитных гаражей, проехалась 16 мая по улицам Минска под аплодисменты. Так в Беларуси стартовал ежегодный Международный слет ретро- и классических автомобилей.  «Москвичи», «Волги» и другие марки, которые остались в истории, но не исчезли из сердец поклонников автоэкзотики, сегодня были открыты для всех гостей праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В том, что возраст часто красит, убедилась наш корреспондент Анастасия Бенедесюк.

# авто # Ретро-автомобили

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