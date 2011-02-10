На автосалоне в Детройте «Porsche», «Ford», «Kia» и «Subaru» представили свои концепт-кары

Меняется обстановка в мире, погода преподносит сюрпризы. Но вне зависимости от обстоятельств ежегодно в начале года в Детройте проходит одно из крупнейших авто-шоу.

И, похоже, дела налаживаются – после трехлетнего перерыва в столицу автомобильной Америки вернулся конструктор «Porsche» и как. Взорам публики предстал безумный гибридный гоночный спорткар «918 RSR».

Самым выразительным спортивным автомобилем на авто-салоне в Детройте, по праву, можно считать «Porsche 918 RSR». За водителем и пассажиром расположен двигатель V8 мощностью 563 л/с. Впереди – электромотор мощностью 200 л/с с приводом на переднюю ось.

В плане – выпускать только гоночные версии. Позже повяится дорожны варинт ограниченным тиражом.

А на «Ford», тем временем, задумали скорую смену поколений кроссовера «Kuga». Некоторое представление о внешности нового компактного «SUV» дает концепт «Vertrek». При создании внешнего облика шоу-кара дизайнеры стремились размыть границы между кроссовером и спорткаром. В итоге получился динамичный образ, созданный с оглядкой на новый «Focus».

Среди примечательных особенностей «Vertrek» – разделенная на три части трапециевидная решетка радиатора, стреловидная выштамповка на капоте, «раздутые» колесные арки и хищный «прищур» фар. Интерьер прототипа с четырьмя раздельными креслами выполнен в футуристичном духе и явно будет сильно разниться от того, что мы увидим на готовой версии.

Эффектным концептом отметились в Детройте корейские конструкторы «Kia», сообщает телекомпания «Столичное телевидение». Это «KV7», своего рода, видение полноразмерного минивэна будущего. Но на деле перед нами яркий пример того, что может получиться из скучного однообъемника, когда дизайнеры получают карт-бланш.

В случае с «KV-7» был изобретен настоящий «конференц-зал на колесах». По правому борту имеется распахивающаяся вверх задняя дверь, облегчающая доступ в салон с поворотными креслами-шезлонгами и подставками для ноутбуков. Простор тут поистине царский, а пол, например, устлан «паркетом» из тикового дерева. Под капотом «KV-7» притаился новый двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 289 л.с., который наверняка найдет свое место на серийных «Kia».

Конструкторы «Subaru» полным ходом готовят смену поколений «Impreza». Новый седан мы увидим не ранее чем через два года, зато погадать насчет его дизайна можно прямо сейчас – по «Impreza Concept».

Показанный концепт – представитель нового дизайнерского манифеста «Subaru «Confidence in Motion», то есть «уверенность в движении». Его главные приметы: агрессивно оформленный передок с шестигранником решетки радиатора, «замаскированные» в задних стойках ручки дверей и покатая в духе купе крыша.

Если заглянуть внутрь концептуальной «Impreza», то можно обнаружить большой центральный дисплей: на него поступает изображение от смонтированных в передних стойках видеокамер. Они тут вместо привычных зеркал, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Нынешнее мотор-шоу в Детройте собрало достойный урожай разномастных концепт-каров. Теперь на очереди – самый престижный салон Старого света, по традиции проводимый в Женеве.