Прямой эфир

На автосалоне в Детройте «Porsche», «Ford», «Kia» и «Subaru» представили свои концепт-кары

10 февраля 2011 13:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Меняется обстановка в мире, погода преподносит сюрпризы. Но вне зависимости от обстоятельств ежегодно в начале года в Детройте проходит одно из крупнейших авто-шоу.

И, похоже, дела налаживаются – после трехлетнего перерыва в столицу автомобильной Америки вернулся конструктор «Porsche» и как. Взорам публики предстал безумный гибридный гоночный спорткар «918 RSR».

«Porsche 918 RSR»

«Porsche 918 RSR»

«Porsche 918 RSR»

«Porsche 918 RSR»

Самым выразительным спортивным автомобилем на авто-салоне в Детройте, по праву, можно считать «Porsche 918 RSR». За водителем и пассажиром расположен двигатель V8 мощностью 563 л/с. Впереди – электромотор мощностью 200 л/с с приводом на переднюю ось.

«Porsche 918 RSR»

«Porsche 918 RSR»

В плане – выпускать только гоночные версии. Позже повяится дорожны варинт ограниченным тиражом.

«Porsche 918 RSR»

А на «Ford», тем временем, задумали скорую смену поколений кроссовера «Kuga». Некоторое представление о внешности нового компактного «SUV» дает концепт «Vertrek». При создании внешнего облика шоу-кара дизайнеры стремились размыть границы между кроссовером и спорткаром. В итоге получился динамичный образ, созданный с оглядкой на новый «Focus».

«Ford Vertrek»

«Ford Vertrek»

«Ford Vertrek»

Среди примечательных особенностей «Vertrek» – разделенная на три части трапециевидная решетка радиатора, стреловидная выштамповка на капоте, «раздутые» колесные арки и хищный «прищур» фар. Интерьер прототипа с четырьмя раздельными креслами выполнен в футуристичном духе и явно будет сильно разниться от того, что мы увидим на готовой версии.

«Ford Vertrek»

«Ford Vertrek»

«Ford Vertrek»

«Ford Vertrek»

«Ford Vertrek»

Эффектным концептом отметились в Детройте корейские конструкторы «Kia», сообщает телекомпания «Столичное телевидение». Это «KV7», своего рода, видение полноразмерного минивэна будущего. Но на деле перед нами яркий пример того, что может получиться из скучного однообъемника, когда дизайнеры получают карт-бланш.

«Kia KV-7»

«Kia KV-7»

«Kia KV-7»

«Kia KV-7»

В случае с «KV-7» был изобретен настоящий «конференц-зал на колесах». По правому борту имеется распахивающаяся вверх задняя дверь, облегчающая доступ в салон с поворотными креслами-шезлонгами и подставками для ноутбуков. Простор тут поистине царский, а пол, например, устлан «паркетом» из тикового дерева. Под капотом «KV-7» притаился новый двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 289 л.с., который наверняка найдет свое место на серийных «Kia».

«Kia KV-7»

«Kia KV-7»

«Kia KV-7»

Конструкторы «Subaru» полным ходом готовят смену поколений «Impreza». Новый седан мы увидим не ранее чем через два года, зато погадать насчет его дизайна можно прямо сейчас – по «Impreza Concept».

«Subaru Impreza»

«Subaru Impreza»

«Subaru Impreza»

«Subaru Impreza»

Показанный концепт – представитель нового дизайнерского манифеста «Subaru «Confidence in Motion», то есть «уверенность в движении». Его главные приметы: агрессивно оформленный передок с шестигранником решетки радиатора, «замаскированные» в задних стойках ручки дверей и покатая в духе купе крыша.

«Subaru Impreza»

«Subaru Impreza»

Если заглянуть внутрь концептуальной «Impreza», то можно обнаружить большой центральный дисплей: на него поступает изображение от смонтированных в передних стойках видеокамер. Они тут вместо привычных зеркал, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

«Subaru Impreza»

Нынешнее мотор-шоу в Детройте собрало достойный урожай разномастных концепт-каров. Теперь на очереди – самый престижный салон Старого света, по традиции проводимый в Женеве.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY

# авто

Другие новости рубрики

Все новости
08 февраля 2011 18:35

Маршрутное такси на улице Карбышева врезалось в мачту линии электропередач

07 февраля 2011 15:52

Аварыя пад Барысавам: вадзіцель-расіянін не справіўся з кіраваннем і ўрэзаўся ў сустрэчны аўтамабіль. Загінулі тры чалавекі, у тым ліку – 6-гадовае дзіця

04 февраля 2011 14:12

В Минске на пересечении улиц Тимирязева и Орловской появится новая двухуровневая развязка