«Моторшоу-2011» в Минске: долгожданные премьеры от «Форда», «Хёндэй», «Мазды», и отсутствие «Мерседесов», «БМВ», «Рено» и «Тойоты»

Автомобильная выставка в Минске – это, все-таки, традиция, которую пришлось прервать 2,5 года назад. Дилеры не активничали, ждали даты «Ч» – 1 июля 2011 года. Поэтому ни журналистам, ни покупателям в течение последних лет ждать сюрпризов от белорусских дилеров не приходилось. И вдруг, в сентябре, в пику валютным вилкам, громкому Франкфуртскому автосалону – настоящее долгожданное «Моторшоу».

Людмила Шабанова, генеральный директор Белорусской автомобильной ассоциации:

Я хочу сказать, что нынешнее «Моторшоу» – это определенный шаг вперед в профессиональной организации стендов. Практически на каждом стенде в этом году вы почувствуете какую-то идею, которую хотели бы передать дилеры. Вложено достаточно много средств и стараний для того, чтобы автолюбители, наши автомобилисты через 2,5 года пришли и полностью почувствовали этот дух автофорума, дух выставки.





Скажем так, «гвозди» в «Моторшоу-2011» есть. Это нашумевший в прессе «Ё-Мобиль», дитя маркетинга и продвижения.

До конвейера еще как до луны, а каждый ребенок знает, что ноги у этих концептов, да и внешность – творение белорусских рук. Кстати, с руками у белорусских мастеров всегда было все в порядке.

К примеру, уникум по имени «Кабриолет Ретро-MATV» – самая что ни на есть самоделка в единственном экземпляре от отечественного кудесника Владимира Мательского.

За 3,5 года на основе деталей от «Волги», «Жигулей», «Москвича» и «Форда» он создал настоящее произведение искусства, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Или настоящий уникум от Евгения Кожарского и Игоря Можарова – спортивный прототип по имени «Спейсер».

Самым ярким стендом выставки стал стенд «Мазды». Во-первых, шоустопером стал первый в истории белорусских выставок мировой концепт «Мазда МХ-5 Суперлайт».

Здесь же – невероятная презентация Олимпийской чемпионки Юлии Раскиной, необычное решение самого стенда – все авто трендового белого цвета и в самой топовой комплектации.

Впечатлил стенд «Киа»: «Венга», «Спортаж», «Сорренто», «Могав», свежие премьеры – «Оптима» и «Рио».

Мария Сухарева, представитель «KIA»:

Автомобильные дилеры, потенциальные покупатели автомобилей очень ждали «Моторшоу». Был достаточно большой перерыв, и все дилеры ожидают существенного увеличения числа посетителей выставки.

Для нашей марки это, в первую очередь, возможность представить свои новые модели. У «KIA» достаточно много новых моделей, которые мы представляем здесь. В течение перерыва у нас не было возможности представить свои новинки.

«KIA» двигается вперед большими и продуктивным шагами, поэтому нам есть что показывать. Наша основная цель на выставке – показать свои новые модели и рассказать еще раз о нашем конкурентном преимуществе – это пяти годах гарантии, которые предоставляются на все модели «KIA».



На стенде «Форд» показали новое поколение «Фокуса», причем, что очень важно, для практичных белорусских водителей «Фокус» предстал сразу в двух ипостасях: в виде седана и универсала.

А еще белорусский дилер нашел раритетный «Ford» – «Model T» 1916 года выпуска, который является реликвией автопрома и признан «Автомобилем Столетия».

Сергей Скляров, представитель «Ford»:

Мое представление о выставке сформировано за счет незакончившегося первого дня «Моторшоу-2011». Выставка состоялась. Мое участие в ней как экспонента, как компании, которая представляет «Ford» на рынке Республики Беларусь, – это плановое, удачное и, я надеюсь, плодотворнее для меня.

Так получилось, что центральным и самым большим на выставке стал стенд «Хендай». И главной премьерой стал новый «Акцент». Две модификации – и седан, и хэчбэк – хороши по-своему, и главный козырь – экономичность.

Модельный ряд корейского производителя впечатляет: солидная «Соната», внушительный «I 40», практичная «Элантра».

Сергей Бабашков, представитель «Hyundai»:

Я считаю, что Минск уже соскучился по выставке. Два года ее не было. Это, все-таки, событие для людей, которые посещают эту выставку, смотря, интересуются новинками автомобильной промышленности.

Для «Hyundai» – это хорошая возможность показать себя с лучшей стороны, повысить лояльность к собственному бренду. Именно для этого мы и участвуем в выставке. Выставка для нас – это не ярмарка. Мы ничего не собираемся продавать здесь. Выставка – это место, где мы можем презентовать себя, свои новые модели, свои новые технологии, которые применены в наших машинах.

Среди интересных авто стоит обратить внимание на «Мицубиси АSХ», «Субару WRX STI», а также «Шевроле Круз», «Авео» и полный модельный ряд «Вольво».

Огорчило отсутствие на выставке многих ключевых дилеров. В этом году вы не найдете ни «Мерседеса», ни «БМВ», ни «Рено», ни «Шкоды», ни «Тойоты», сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Тем, кто побывал, было что посмотреть, тем, кто не успел, огорчаться нет причин. В любом случае, сам факт проведения автомобильной выставки вселяет надежду в тот самый ожидаемый вот уже три года отложенный спрос на новые авто, в тот самый свет в конце тоннеля.

Людмила Шабанова, генеральный директор Белорусской автомобильной ассоциации:

Как я уже говорила, официальный автобизнес споткнулся о кризис, оказался на грани выживания из-за диспропорции в законодательстве. Потом появились другие моменты, связанные с другими ситуациями.

Сергей Скляров, представитель «Ford»:

У меня есть здоровый оптимизм. Если брать количество регистрации новых автомобилей исключая «серый» ввоз, то мы, в принципе, уступаем только «Фольксвагену».

Мария Сухарева, представитель «KIA»:

Любой кризис и экономическая ситуация проходит витками. Сейчас мы показываем свои новые модели для того, чтобы создать задел, чтобы показать потребителям, какой становится бренд «KIA» сейчас, как марка развивается. Чтобы когда в стране экономическая ситуация выровняется, мы могли существенно увеличить свои продажи. И на это рассчитывают почти все производители, представленные здесь сегодня.

Сергей Бабашков, представитель «Hyundai»:

Я бы сказал так: это стабильная рабочая ситуация, которая полна вызовов для нас. Вот, собственно говоря, как мы относимся к нынешней ситуации, которая складывается в автомобильном бизнесе.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY