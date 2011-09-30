На улице Кальварийской в Минске груженый цементом МАЗ выехал на встречную полосу, протаранил иномарку и опрокинулся

Как отметили прибывшие на место происшествия инспекторы, жертв удалось избежать чудом.
Юрий Жихарев, начальник отдела ГАИ УВД Фрунзенского района Минска:
Получили повреждения транспортные средства, перевозимый груз, а также женщина, которая управляла легковой автомашиной. В настоящее время ей оказана помощь. Водитель МАЗа также находится в учреждении здравоохранения, но он пострадал менее значительно.
Предварительной причиной ДТП является то, что водитель МАЗа, управляя транспортным средством, предприняв меры экстренного торможения, не справился с управлением.