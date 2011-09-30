На улице Кальварийской в Минске груженый цементом МАЗ выехал на встречную полосу, протаранил иномарку и опрокинулся

Грузовик в половине девятого утра двигался в сторону улицы Притыцкого. Во время маневра водитель не справился с управлением и протаранил иномарку, которая шла навстречу. От сильного удара ее отбросило на проезжавший рядом автомобиль.

Как отметили прибывшие на место происшествия инспекторы, жертв удалось избежать чудом.

Юрий Жихарев, начальник отдела ГАИ УВД Фрунзенского района Минска:

Получили повреждения транспортные средства, перевозимый груз, а также женщина, которая управляла легковой автомашиной. В настоящее время ей оказана помощь. Водитель МАЗа также находится в учреждении здравоохранения, но он пострадал менее значительно.

Предварительной причиной ДТП является то, что водитель МАЗа, управляя транспортным средством, предприняв меры экстренного торможения, не справился с управлением.