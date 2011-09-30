22-летний водитель BMW 520 насмерть сбил первокурсницу БГУИРа на перекрестке возле ТЦ «Рига»

Поздно вечером в 22.30 на пересечении улиц Сурганова-Куйбышева-Беды девушка начала движение по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет светофора, а заканчивала уже на красный. Все машины ее пропустили, BMW 520 стояла в крайней полосе и поехала по правилам на свой зеленый свет.

Удар был очень сильный, с погибшей слетела даже обувь. Она скончалась на месте



К сбитой девушке сразу же подбежал мужчина, стал плакать и кричать, мол она его жена. Пытался укрыть ее курткой, весь измазался в крови. Но как выяснилось позже, мужчина с погибшей студенткой даже не был знаком, случайный прохожий был очень пьян, поэтому так эмоционально отреагировал на случившееся. Позже он был доставлен в ближайший отдел РОВД.



Кто виноват в трагической аварии, пока сложно сказать. Ведется разбирательство.