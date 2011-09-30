22-летний водитель BMW 520 насмерть сбил первокурсницу БГУИРа на перекрестке возле ТЦ «Рига»

Удар был очень сильный, с погибшей слетела даже обувь. Она скончалась на месте
К сбитой девушке сразу же подбежал мужчина, стал плакать и кричать, мол она его жена. Пытался укрыть ее курткой, весь измазался в крови. Но как выяснилось позже, мужчина с погибшей студенткой даже не был знаком, случайный прохожий был очень пьян, поэтому так эмоционально отреагировал на случившееся. Позже он был доставлен в ближайший отдел РОВД.
Кто виноват в трагической аварии, пока сложно сказать. Ведется разбирательство.