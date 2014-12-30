Москва: «танцующий регулировщик» оказался фрагментом вирусного ролика МВД

Новости России. Видео, на котором автолюбители запечатлели танцующего регулировщика, оказалось фрагментом вирусного ролика МВД.

Напомним, «танцующий регулировщик» в считанные часы стал звездой Интернета.

После чего представители МВД заявили, что начинают в отношении постового служебную проверку.

Пользователи социальных сетей поддержали дорожного патрульного и стали выгладывать в Cеть видео c хэштегом «#танцуйМВД». Участники флешмоба танцуют в разных местах: на улице, дома, в общественном транспорте. Пользователи рассчитывали на то, что, увидев их поддержку, руководство не станет проводить служебные проверки в отношении «танцующего полицейского».

Героем видеоролика «Танцующий полицейский», как выяснилось, стал 24-летний солист Академического ансамбля песни и пляски внутренних войск МВД Артем Мельников.

В интервью российскому телеканалу Артем рассказал, что принял участие в съемках этого ролика для того, чтобы показать: «полицейские — это не отрицательные герои».



Артем Мельников, солист Академического ансамбля песни и пляски внутренних войск МВД:

Что обычно думают о полицейских? Плохое: берут взятки, проверяют, останавливают. Хотелось изменить этот стереотип, чтобы нас увидели по-другому. Почему полицейскому нельзя танцевать? Мы вообще народ веселый.

Эпизоды с танцующими регулировщиками не так уж редки. И, как показывает практика, как только эти видеоролики появляются в Сети, становятся настоящими хитами.

Осенью этого года в общем доступе оказалось видео, героем которого стал полицейский Хосе Рубен Эчеверия, проживающий в мексиканском городе Тихуана. Мужчина регулирует движение и при этом исполняет танец Майкла Джексона. Позже, в интервью различным СМИ, Рубен признался: таким образом он уже 20 лет старается повысить настроение водителям и пешеходам. И это не вирусный ролик! Подробности и видео здесь.