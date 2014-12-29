Москва: танцующий на посту регулировщик стал звездой Интернета (видео)

Новости России. Полиция Москвы проводит проверку в отношении регулировщика, танцевавшего на посту на Комсомольской площади.

Видеоролик с танцующим регулировщиком сняли и выложили в Интернет очевидцы.

За несколько часов видео посмотрели десятки тысяч пользователей. Под крики проезжавших мимо автомобилистов сотрудник в форме исполнил несколько танцевальных па. Судя по реакции, такое поведение обрадовало автовладельцев.

Как сообщает LifeNews, со слов члена Общественной палаты Антона Цветкова, «артистичный этюд в исполнении стража порядка нисколько не помешал дорожному движению и скорее заслуживает похвалы, чем наказания».

Антон Цветков, член Общественной палаты:

Нет, я не вижу никаких оснований для взыскания этому сотруднику полиции. Прохладная погода, человек грелся, веселое настроение, он не делал ничего плохого, подчеркиваю. Я не заметил, чтобы он выглядел пьяным или в состоянии наркотического опьянения, просто у человека было хорошее настроение.

Имя, звание, а также место службы инспектора ГИБДД пока не раскрывают.

Эпизоды с танцующими регулировщиками не так уж редки. И, как показывает практика, как только эти видеоролики появляются в Сети, становятся настоящими хитами.



Осенью этого года в общем доступе оказалось видео, героем которого стал полицейский Хосе Рубен Эчеверия, проживающий в мексиканском городе Тихуана. Мужчина регулирует движение и при этом исполняет танец Майкла Джексона. Позже, в интервью различным СМИ, Рубен признался: таким образом он уже 20 лет старается повысить настроение водителям и пешеходам.

Хосе Рубен, полицейский:

Вы посмотрите на лица этих людей! Они забывают о пробках, о проблемах на работе. Они улыбаются. И этот позитив подарил им я – обычный регулировщик.