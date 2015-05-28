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Авария под Лидой: житель Гродно спешил на помощь другу и погиб в аварии

28 мая 2015 13:05
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Новости Беларуси. Водитель Skoda не справился с управлением на повороте дороги и съехал в кювет, где его машина пять раз перевернулась. Авария произошла 27 мая, в 22.05, вблизи деревни Дубровни Лидского района.

Авария под Лидой: житель Гродно спешил на помощь другу и погиб в аварии-1

ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Возле деревни погиб водитель, который не был пристегнут ремнем безопасности. Поздно вечером тридцатипятилетний горожанин спешил к другу (у того – проблемы с сердцем), чтобы отвезти его в больницу.



Непристегнутого водителя выбросило из кувыркавшегося автомобиля и дважды ударило о землю. Мужчина скончался на месте. Друга, которому мужчина собирался помочь, госпитализировали.



Специалисты выясняют причины серьезной аварии в центре Минска. 27 мая утром на проспекте в районе площади Независимости водитель микроавтобуса потерял сознание и выехал на встречку. Там он сначала зацепил внедорожник, а затем врезался в легковушку.

Удар был такой силы, что женщину, которая была за рулем последней машины, из салона пришлось доставать спасателям. Подробности – на видео.

# Авария в Гродненской области # авто # Фотофакт

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