Авария под Лидой: житель Гродно спешил на помощь другу и погиб в аварии

Новости Беларуси. Водитель Skoda не справился с управлением на повороте дороги и съехал в кювет, где его машина пять раз перевернулась. Авария произошла 27 мая, в 22.05, вблизи деревни Дубровни Лидского района.

ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Возле деревни погиб водитель, который не был пристегнут ремнем безопасности. Поздно вечером тридцатипятилетний горожанин спешил к другу (у того – проблемы с сердцем), чтобы отвезти его в больницу.







Непристегнутого водителя выбросило из кувыркавшегося автомобиля и дважды ударило о землю. Мужчина скончался на месте. Друга, которому мужчина собирался помочь, госпитализировали.







Специалисты выясняют причины серьезной аварии в центре Минска. 27 мая утром на проспекте в районе площади Независимости водитель микроавтобуса потерял сознание и выехал на встречку. Там он сначала зацепил внедорожник, а затем врезался в легковушку.