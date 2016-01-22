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Страшная авария в Оршанском районе: Renault Duster врезался в два встречных автомобиля, есть погибшие

22 января 2016 17:25
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Новости Беларуси. Страшная авария на 135-м километре автодороги М-8 произошла минувшей ночью.

Renault Duster столкнулся с ехавшими в противоположном направлении автомобилями Opel Omega и Nissan Primera. 

Страшная авария в Оршанском районе: Renault Duster врезался в два встречных автомобиля, есть погибшие -1

Пресс-служба Витебского областного управления МЧС:
По прибытию к месту вызова было установлено, что водитель легкового автомобиля «Рено Дастер», 2014 г.в. совершил столкновения с ехавшими в противоположном направлениями автомобилями «Опель Омега», 2000 г.в. и «Ниссан Примера» 2000 г. в. В результате ДТП в легковом автомобиле «Рено Дастер» оказался заблокирован труп водителя, 1968 г.р., жителя а.г.Ряска Могилевской области.

Страшная авария в Оршанском районе: Renault Duster врезался в два встречных автомобиля, есть погибшие -4

В салоне Renault Duster, помимо водителя, находились три пассажира:

все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По уточненным данным, 17-летнюю девушку спасти не удалось.

Водители двух других легковушек – жители Витебска и Бобруйска – не пострадали. 

# авто # Фотофакт # Авария в Витебской области

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