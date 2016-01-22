Страшная авария в Оршанском районе: Renault Duster врезался в два встречных автомобиля, есть погибшие

Новости Беларуси. Страшная авария на 135-м километре автодороги М-8 произошла минувшей ночью. Renault Duster столкнулся с ехавшими в противоположном направлении автомобилями Opel Omega и Nissan Primera.

Пресс-служба Витебского областного управления МЧС:

По прибытию к месту вызова было установлено, что водитель легкового автомобиля «Рено Дастер», 2014 г.в. совершил столкновения с ехавшими в противоположном направлениями автомобилями «Опель Омега», 2000 г.в. и «Ниссан Примера» 2000 г. в. В результате ДТП в легковом автомобиле «Рено Дастер» оказался заблокирован труп водителя, 1968 г.р., жителя а.г.Ряска Могилевской области.