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Китаец расплатился мелочью за автомобиль, подсчет вели сутки

25 января 2016 06:10
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Новости Китая. Житель одной из провинций Китая расплатился мелочью за автомобиль. Стоимость покупки составила более шести тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Мужчина пришел в салон во второй половине дня. Подсчет суммы вели сразу 15 сотрудников магазина. Правда, завершили  они  его только на следующий день.

По словам покупателя, он зарабатывает на продаже полиэтиленовых пакетов, поэтому его доходы всегда состоят из мелких купюр. Он попытался  было обменять мелочь в банке, однако ему в этом отказали.

# Приколы # авто

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