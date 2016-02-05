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Минчанин привязал к BMW покрышку и катал на ней друга: «прогулка» попала на видео

05 февраля 2016 07:24
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Новости Беларуси. 19-летний водитель BMW в один из снежных дней января решил организовать себе и своим товарищам увлекательный отдых. Судя по всему, долго не думал.

Он привязал к машине покрышку, усадил на нее приятеля и покатил. Произошедшее на видео запечатлели очевидцы.

ГУВД Мингорисполкома:
В январе 2016 года в адрес сайта интернет-проекта минской милиции «Перехват» интернет-пользователем было отправлено видео, где запечатлен случай, произошедший на стоянке у аквапарка «Лебяжий» в Минске. Сотрудники столичной Госавтоинспекции незамедлительно установили личность водителя-лихача. 19-летний минчанин, индивидуальный предприниматель, неоднократно привлекавшийся за нарушение Правил дорожного движения, таким образом развлекался вместе с приятелями.

В отношении водителя составлены два административных протокола – за нарушение правил эксплуатации транспортного средства и нарушение правил перевозки пассажиров. 

Напомним, в прошлом году еще один любитель экстремального вождения стал героем сводок ГАИ.

Странное поведение водителя легкового автомобиля наблюдали жители Бреста. Прямо по ходу движения, мужчина управлял машиной, высунув ногу в окно... О возможных последствиях он, вероятно, и не думал. Примечательно, что свои трюки водитель «исполнял», проезжая возле школы (подробнее здесь).

# Авария в Минске # авто

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