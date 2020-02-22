В Минске перевернулся Volkswagen, которым управлял пьяный водитель

Новости Беларуси. 21 февраля около девяти вечера в Минске перевернулся автомобиль.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 22-летний парень за рулём Volkswagen выезжал с гаражного кооператива. В какой-то момент машину занесло, она выехала за пределы дороги и опрокинулась.

Водитель и оба пассажира не пострадали. Иномарка помещена на охраняемую стоянку. Установлено, что в крови водителя содержалось 1,16 промилле алкоголя.

На неделе в Лунинецком районе водитель управлял самодельным автомобилем.