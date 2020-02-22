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В Минске перевернулся Volkswagen, которым управлял пьяный водитель

22 февраля 2020 06:58
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Новости Беларуси. 21 февраля около девяти вечера в Минске перевернулся автомобиль. 

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 22-летний парень за рулём Volkswagen выезжал с гаражного кооператива. В какой-то момент машину занесло, она выехала за пределы дороги и опрокинулась. 

Водитель и оба пассажира не пострадали. Иномарка помещена на охраняемую стоянку. Установлено, что в крови водителя содержалось 1,16 промилле алкоголя. 

На неделе в Лунинецком районе водитель управлял самодельным автомобилем.

Машина съехала в кювет и перевернулась – подробнее здесь

# Авария в Минске # происшествия

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