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Междугородний автобус перевернулся в Египте: 10 человек погибли, 30 ранены

16 сентября 2014 13:21
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Новости Египта. В Египте произошло крупное ДТП. Междугородний автобус перевернулся неподалеку от столицы государства. По официальной информации, погибли 10 человек, еще 30 получили ранения различной степени тяжести. Их в срочном порядке госпитализировали. Сообщается, что среди пострадавших туристов белорусов нет.

На месте происшествия работают правоохранители и спасатели. Причина ДТП устанавливается. По предварительной версии, автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Авария автобуса # Аварии в Египте

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