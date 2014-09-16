Междугородний автобус перевернулся в Египте: 10 человек погибли, 30 ранены

Новости Египта. В Египте произошло крупное ДТП. Междугородний автобус перевернулся неподалеку от столицы государства. По официальной информации, погибли 10 человек, еще 30 получили ранения различной степени тяжести. Их в срочном порядке госпитализировали. Сообщается, что среди пострадавших туристов белорусов нет.

На месте происшествия работают правоохранители и спасатели. Причина ДТП устанавливается. По предварительной версии, автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.