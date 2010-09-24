Место катастрофы МИГ-29 оцеплено в радиусе нескольких километров

По факту крушения белорусского истребителя возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Белорусской военной прокуратуре. Причины и обстоятельства трагедии будут выяснены специальной комиссией в ходе расследования.

Напомним, самолет разбился 23 сентября около 17.00 во время плановых полетов в районе Ганцевич Брестской области. Погибли два летчика 61 истребительной авиабазы ВВС, которая базируется в Барановичах. Экипаж выполнял элементы пилотажа повышенной сложности на малых высотах.

Вячеслав Ременьчик, начальник пресс-службы Министерства обороны Республики Беларусь:

– Экипаж воздушного судна в составе летчика первого класса командира авиационной эскадрильи подполковника Сергея Коваленко и летчика второго класса заместителя командира авиационного звена майор Александр Жегайло, предотвращая падение самолета на населенные пункты, увел машину в район лесисто-болотной местности, где и произошло ее крушение.

Всю ночь в Ганцевичском районе на месте крушения истребителя МИГ-29 работали эксперты. В район лесисто-болотистой местности, где произошла трагедия, прибыла военная техника со специальным оборудованием. Место катастрофы оцеплено в радиусе нескольких километров.

Мы следим за информацией и новые подробности о ходе расследования авиакатастрофы в следующих выпусках новостей.