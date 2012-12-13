Маршрутка сбила мужчину в Могилеве (фото)

Новости Могилева. ДТП на пешеходном переходе случилось в Могилеве. Маршрутка сбила мужчину. По словам водителя, пострадавший вышел на дорогу внезапно.

В то время для пешеходов горел красный сигнал. Водитель экстренно затормозил, но избежать столкновения не удалось.

Пешеход госпитализирован. За его жизнь борются медики. Кто виновен в случившемся, выясняют следователи. Но в условиях снегопада и скользкой дороги необходимо быть особо внимательным как водителям, так и пешеходам, сообщили в программе Новости «24 часа» на сТВ.

Андрей Лобанов, водитель маршрутного такси:

Физически не мог остановиться, хоть у меня скорость была не больше 20 километров в час. Смотрю, что выбегает. Я посигналил. Он увидел – прыгнул. Столкновения было не избежать.