Новости Беларуси. Есть повод для разбирательств. Лихачество минчанина на дороге в Новополоцке обещают не оставить без внимания госавтоинспекторы. На видеозаписи с регистратора видно, как водитель микроавтобуса, не дожидаясь очереди для проезда через пешеходный переход, вылетает на встречную полосу. Его даже не остановила зеленая зона с бордюрами. Совершив маневр, он едет так еще некоторое время и чудом не врезается во встречный автомобиль. В результате микроавтобусу удалось обогнать всего одну попутку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.