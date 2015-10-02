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Лихачество минчанина на дороге в Новополоцке обещают не оставить без внимания госавтоинспекторы

02 октября 2015 11:20
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Новости Беларуси. Есть повод для разбирательств. Лихачество минчанина на дороге в Новополоцке обещают не оставить без внимания госавтоинспекторы. На видеозаписи с регистратора видно, как водитель микроавтобуса, не дожидаясь очереди для проезда через пешеходный переход, вылетает на встречную полосу. Его даже не остановила зеленая зона с бордюрами. Совершив маневр, он едет так еще некоторое время и чудом не врезается во встречный автомобиль. В результате микроавтобусу удалось обогнать всего одну попутку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Дорожное движение # авто

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