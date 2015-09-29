Придорожный сервис в Беларуси: «Газпромнефть» отметила День кофе со своими клиентами

Новости Беларуси. Четыре сотни автозаправок, столько же магазинов и полтысячи пунктов общественного питания на белорусских дорогах. Еще десять лет назад эта цифра была значительно меньше. Сегодня АЗС – это не просто место, где можно заправить авто топливом. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ оценила придорожный сервис.
Им принято начинать утро и заканчивать обед. Бодрящий и ароматный. Он стимулирует и избавляет от сонливости. И порой именно горячий энергетик становится этакой выручалочкой для водителя на дороге. Поэтому и не удивительно, что сеть автозаправочных станций «Газпромнефть» в Беларуси решила отметить День кофе именно так – символично: вместе со своими клиентами и для них.
Чашечка черного в салон ласточки для Виталия, как, впрочем, еще для многих автолюбителей, стала приятным началом продуктивного дня. На АЗС, кстати, работают профессиональные бариста, пусть и автоматические. Что, собственно, позволяет экономить время: пока одни клиенты готовят себе кофе, операторы работают с другими посетителями.
Андрей Баранов, автолюбитель:
Всегда насыщенный ассортимент, всегда все в наличие, быстрое обслуживание и удобства.
Виталий Вербило, автолюбитель:
Едешь за рулем – большие нагрузки, поэтому кофе всегда беру с собой.
Экспрессо, американо, капучино, латте, моккачино и горячий шоколад. А также фирменный напиток G-Drive. Этот кофе позволяет зарядиться энергией на весь день наряду с одноименным топливом. В наличии свежая выпечка, хот-доги, френч-доги, гамбургеры, картофель-фри и драники.
Юрий Мурацкий, автолюбитель:
Для меня на заправке главное — топливо. Но дополнительный сервис никогда лишним не будет — wi-fi, кофе, булочка. Сервис улучшился.
Придорожный сервис в Беларуси действительно набирает обороты. Сегодня автозаправочная станция — это не только возможность пополнить бак, но и целый комплекс услуг, без которых в дороге уже как без рук.
Артур Ахметгалимов, заместитель директора по розничным продажам сети АЗС «Газпромнефть» в Беларуси:
Используем подход клиентоориентированности в компании. Стараемся на практике его внедрять. Мы продолжаем обеспечивать заправочные станции заправщиками, которые помогают клиенту заправить необходимое количество топлива. И наши традиционные сервисы: wi-fi, бесплатная подкачка шин, возможность помыть стекло автомобиля.
Это направление сеть АЗС «Газпромнефть» будет совершенствовать и дальше. Для автолюбителей постоянно проводятся акции и мероприятия. Заправляться получается выгодно и, что немаловажно, удобно.