Прямой эфир

Кто виноват в гибели школьника под колесами Porshe Cayenne в Минске?

15 ноября 2012 07:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

От горя  не застрахован никто. И в ДТП на  дорогах Беларуси, увы, погибают дети. Но когда речь идет о смертельных наездах у школ и детских садов - это просто не может не вызвать волну  здорового человеческого возмущения. Так кто же и как должен обеспечивать  безопасность детей по дороге от дома в школу? Должна ли парковка быть в проекте возле учреждений образования? И что нужно сделать,  чтобы  это не повторилось?  

Тема  для разговора — непростая. И как мать дошкольника, я очень хорошо понимаю родителей учеников 23-ой столичной школы.  После  гибели  накануне здесь под колесами  внедорожника  мальчика  девяти лет, люди вышли на войну  с автомобилистами. Эта трагедия за секунды разделила общество на водителей и пешеходов. И если  первые  стоят на стороне водителя, мол, ребёнок  виноват сам и  просто бросился под колеса, то  те, кто привык обходиться без руля, не могут промолчать о нарушении правил дорожного движения.

Попробуем восстановить картину.  13 ноября. Территория столичной школы №23 в микрорайоне Сухарево. Закончилась вторая смена.  Около семи часов вечера третьеклассник выбежал из школы. В метрах 15 от школьной двери, за одной из припаркованных машин, не разглядел внедорожник и попал под колеса.  Очевидцы тут же  вызвали скорую помощь. Медики пытались реанимировать ребенка, но, к сожалению,   вернуть его к жизни  не смогли. За рулем оказался 37-летний мужчина. Трезвый, пояснили оперативники.  И есть информация, что его ребенок  тоже  учится в этой же школе.

На момент трагедии у  школы было припарковано порядка двух десятков машин. Байнет просто взорвался от всякого  рода комментариев. Вопросов, причем  весьма неудобных для власти,  задается много. Первый из них - «А школа вашего ребенка  далеко от проезжей части?» Люди пишут откровенно, а иногда за словами написанными слышится реальный крик. Авторскую стилистику мы сохранили.  

kisann:
Обратите внимание - школа №175, ул.Лобанка 84 - потенциальный кандидат на подобное следующее происшествие!!!! Там дело с освещением и машинами обстоит еще хуже!

maloj:
у нас возле 7ой гимназии тоже негде машину поставить, когда малышню забирают и выскакивают дети из-за машин, чтобы дорогу перейти.. Я теперь там на 200% внимательно еду.. страшно.. чтобы никто под колеса не попал.. Соболезную родителям.. мамочка, дай вам Бог силы..

Adamant55:
СШ № 122 на Гамарника вроде бы далеко от проезжей части, но машины подъезжают к самому порогу школы. Никаких знаков там нет. И ставить их там бессмысленно. Так как прямо напротив входа ставит свои машины администрация школы (не знаю, правда, кто, но стоят они там постоянно). Видимо, для того, чтобы авто находились в поле зрения вахтера. На родительских собраниях я неоднократно поднимал этот вопрос, но изменений никаких нет. К более высокому руководству школы не обращался, т.к. не хочу лишних проблем для ребенка...

galarun:
Школа 126 Минск, ул. Я. Мавра. Прямо возле проезжей части, здесь же в течение всего дня ездят учебные автомобили. Родители подвозят детей прямо к крыльцу (неоднократно были свидетелями лихачества прямо вокруг школы - скорость точно не 20 км.ч.), хотя вдоль дороги возможна стоянка. Очень страшно.

Оказывается, таких школ  только в Минске - немало. 23-я —  в относительно новом микрорайоне. И тут сложно не согласиться с родителями  - при строительстве   проектировщики могли  бы   учесть  современные требования к безопасности. На машинах нынче  чуть ли не  каждый родитель, учителя тоже не пешком ходят.  И территория должна обозначаться знаками, а рядом — может, должны быть и парковки.

Виновных, разумеется, накажет суд. Но давайте  задумаемся, а кто может обеспечить безопасность наших детей  по дороге от школы к дому  и вообще на таком  школьном дворе - пока мы находимся на рабочем месте? И если с последним-то все понятно — вся ответственность на учителе или воспитателе. То с первым — вопрос.  И пока единственный ответ — обеспечить такую безопасность могут только родители, если будут за руку водить детей в школу.

Умысла в его действиях не было, и я считаю, что его вина не намного больше, чем тех, кто ежедневно пролетает через пешеходные переходы, не уступая людям преимущество и совершает прочие опасные деяния. Просто им пока везет, а этому уже нет... Наказывать в целях профилактики нужно тех, кто убьет завтра, а не только тех, кто уже убил по неосторожности.

Ребенка не вернуть, но почему бы не сделать  выводы. Уважаемые пешеходы, а как вы перебегаете дорогу в сумерки. Вас не видно, одеты в темную одежду, по сторонам не смотрите. Сядьте когда-нибудь за руль и посмотрите на себя со стороны. И почему родители и школа не учит детей, как вести себя на проезжей части?

Кстати, в действующих нормативах проектирования  детских учреждений образования нет ни слова о безопасности. По стечению обстоятельств -  днем, за пару часов до того  рокового случая,   сотрудники столичной ГАИ убеждали представителей Комитета по образованию в необходимости разработки спецпрограммы «Безопасность детей». В ней помимо обучения детей основам безопасности дорожного движения должны предусматриваться, например, какие-то заграждения для  обеспечения  безопасной дороги в школу.  И вот комментарий, который на камеру пока не даёт никто из официальных представителей.

«Европейские проектировщики создают города прежде всего для жителей, а именно для детей и пожилых людей, а не для машин. Засилье машин в Минске приводит к конфликту «транспорт - пешеход». Неоднократно поднимаемый ГАИ на заседаниях Минской городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения вопрос о необходимости структуризации улично-дорожной сети в зависимости от скоростных режимов не находит поддержки у проектировщиков и владельцев улиц».

Между прочим, ГАИ перед началом к учебного  сезона  проводит осмотр школьных территорий на все эти случаи. И часто выносятся предписания. Другой момент, что у самих школ  редко есть деньги самостоятельно выставить нужные ограждения. Теперь  на этой волне могут привлечь и родителей. 

Об этой трагедии будут писать и говорить, думаю, долго.  Найдутся и другие виновные, кроме водителя. И, уверена, понесут ответственность.

Алеся Высоцкая

# Аварии # Авария в Минске # авто

Другие новости рубрики

Все новости
14 ноября 2012 17:45

Четыре человека погибли в аварии под Брестом из-за тумана

Очевидцы рассказали, как погиб третьеклассник, сбитый Porshe Cayenne в Минске
14 ноября 2012 17:29

Очевидцы рассказали, как погиб третьеклассник, сбитый Porshe Cayenne в Минске

14 ноября 2012 13:42

В Минске прямо возле школы Porshe Cayenne насмерть сбил третьеклассника