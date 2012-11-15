Кто виноват в гибели школьника под колесами Porshe Cayenne в Минске?

От горя не застрахован никто. И в ДТП на дорогах Беларуси, увы, погибают дети. Но когда речь идет о смертельных наездах у школ и детских садов - это просто не может не вызвать волну здорового человеческого возмущения. Так кто же и как должен обеспечивать безопасность детей по дороге от дома в школу? Должна ли парковка быть в проекте возле учреждений образования? И что нужно сделать, чтобы это не повторилось?

Тема для разговора — непростая. И как мать дошкольника, я очень хорошо понимаю родителей учеников 23-ой столичной школы. После гибели накануне здесь под колесами внедорожника мальчика девяти лет, люди вышли на войну с автомобилистами. Эта трагедия за секунды разделила общество на водителей и пешеходов. И если первые стоят на стороне водителя, мол, ребёнок виноват сам и просто бросился под колеса, то те, кто привык обходиться без руля, не могут промолчать о нарушении правил дорожного движения.

Попробуем восстановить картину. 13 ноября. Территория столичной школы №23 в микрорайоне Сухарево. Закончилась вторая смена. Около семи часов вечера третьеклассник выбежал из школы. В метрах 15 от школьной двери, за одной из припаркованных машин, не разглядел внедорожник и попал под колеса. Очевидцы тут же вызвали скорую помощь. Медики пытались реанимировать ребенка, но, к сожалению, вернуть его к жизни не смогли. За рулем оказался 37-летний мужчина. Трезвый, пояснили оперативники. И есть информация, что его ребенок тоже учится в этой же школе.

На момент трагедии у школы было припарковано порядка двух десятков машин. Байнет просто взорвался от всякого рода комментариев. Вопросов, причем весьма неудобных для власти, задается много. Первый из них - «А школа вашего ребенка далеко от проезжей части?» Люди пишут откровенно, а иногда за словами написанными слышится реальный крик. Авторскую стилистику мы сохранили.

kisann:

Обратите внимание - школа №175, ул.Лобанка 84 - потенциальный кандидат на подобное следующее происшествие!!!! Там дело с освещением и машинами обстоит еще хуже!

maloj:

у нас возле 7ой гимназии тоже негде машину поставить, когда малышню забирают и выскакивают дети из-за машин, чтобы дорогу перейти.. Я теперь там на 200% внимательно еду.. страшно.. чтобы никто под колеса не попал.. Соболезную родителям.. мамочка, дай вам Бог силы..

Adamant55:

СШ № 122 на Гамарника вроде бы далеко от проезжей части, но машины подъезжают к самому порогу школы. Никаких знаков там нет. И ставить их там бессмысленно. Так как прямо напротив входа ставит свои машины администрация школы (не знаю, правда, кто, но стоят они там постоянно). Видимо, для того, чтобы авто находились в поле зрения вахтера. На родительских собраниях я неоднократно поднимал этот вопрос, но изменений никаких нет. К более высокому руководству школы не обращался, т.к. не хочу лишних проблем для ребенка...

galarun:

Школа 126 Минск, ул. Я. Мавра. Прямо возле проезжей части, здесь же в течение всего дня ездят учебные автомобили. Родители подвозят детей прямо к крыльцу (неоднократно были свидетелями лихачества прямо вокруг школы - скорость точно не 20 км.ч.), хотя вдоль дороги возможна стоянка. Очень страшно.

Оказывается, таких школ только в Минске - немало. 23-я — в относительно новом микрорайоне. И тут сложно не согласиться с родителями - при строительстве проектировщики могли бы учесть современные требования к безопасности. На машинах нынче чуть ли не каждый родитель, учителя тоже не пешком ходят. И территория должна обозначаться знаками, а рядом — может, должны быть и парковки.

Виновных, разумеется, накажет суд. Но давайте задумаемся, а кто может обеспечить безопасность наших детей по дороге от школы к дому и вообще на таком школьном дворе - пока мы находимся на рабочем месте? И если с последним-то все понятно — вся ответственность на учителе или воспитателе. То с первым — вопрос. И пока единственный ответ — обеспечить такую безопасность могут только родители, если будут за руку водить детей в школу.

Умысла в его действиях не было, и я считаю, что его вина не намного больше, чем тех, кто ежедневно пролетает через пешеходные переходы, не уступая людям преимущество и совершает прочие опасные деяния. Просто им пока везет, а этому уже нет... Наказывать в целях профилактики нужно тех, кто убьет завтра, а не только тех, кто уже убил по неосторожности.

Ребенка не вернуть, но почему бы не сделать выводы. Уважаемые пешеходы, а как вы перебегаете дорогу в сумерки. Вас не видно, одеты в темную одежду, по сторонам не смотрите. Сядьте когда-нибудь за руль и посмотрите на себя со стороны. И почему родители и школа не учит детей, как вести себя на проезжей части?

Кстати, в действующих нормативах проектирования детских учреждений образования нет ни слова о безопасности. По стечению обстоятельств - днем, за пару часов до того рокового случая, сотрудники столичной ГАИ убеждали представителей Комитета по образованию в необходимости разработки спецпрограммы «Безопасность детей». В ней помимо обучения детей основам безопасности дорожного движения должны предусматриваться, например, какие-то заграждения для обеспечения безопасной дороги в школу. И вот комментарий, который на камеру пока не даёт никто из официальных представителей.

«Европейские проектировщики создают города прежде всего для жителей, а именно для детей и пожилых людей, а не для машин. Засилье машин в Минске приводит к конфликту «транспорт - пешеход». Неоднократно поднимаемый ГАИ на заседаниях Минской городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения вопрос о необходимости структуризации улично-дорожной сети в зависимости от скоростных режимов не находит поддержки у проектировщиков и владельцев улиц».

Между прочим, ГАИ перед началом к учебного сезона проводит осмотр школьных территорий на все эти случаи. И часто выносятся предписания. Другой момент, что у самих школ редко есть деньги самостоятельно выставить нужные ограждения. Теперь на этой волне могут привлечь и родителей.

Об этой трагедии будут писать и говорить, думаю, долго. Найдутся и другие виновные, кроме водителя. И, уверена, понесут ответственность.

Алеся Высоцкая