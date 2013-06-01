Кто виноват в авариях на дорогах?

На дороге как на войне. По данным Всемирной Организации Здравоохранения ежегодно в мире автомобильные аварии уносят жизни более 1 млн 200 тысяч человек, 50 млн получают травмы. По прогнозам к 2020 году проблема безопасности дорожного движения будет стоять так же остро, как заболевания СПИДом.

В Беларуси каждые сутки на дорогах в среднем совершается 200 ДТП, в результате которых гибнут от двух до десяти человек.

Одна из главных причин - невнимательность шофера. Например, очень часто во время движения водители могут терять бдительность, настраивая радио или разговаривая по мобильнику, делая перекус или отправляя смс.

Цифры статистики неумолимы. Половина новичков на первом году вождения становятся виновниками ДТП. И здесь встает вопрос качества подготовки водителей автошколами.

Очень распространенной причиной ДТП является несоблюдение установленного скоростного режима.

Кроме того, довольно часто к авариям приводит неправильное маневрирование, проезд на красный сигнал светофора, обгон в запрещенных местах. Другой, к сожалению, очень частой причиной аварий становится управление автомобиля в нетрезвом состоянии. «Со мной такого не случится», - думают водители, садясь за руль подшофе. В итоге не только погибают и получают увечья сами, но и рискуют жизнями ни в чем неповинных людей.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям управления ГАИ МВД:

Сейчас Генеральная Прокуратура выступила с заявлением ужесточить ответственность за управление транспортом в нетрезвом виде, вплоть до лишения транспортного средства. Если посмотреть на несколько последних лет, то мы видим, что ответственность ужесточалась. Если раньше водитель за вождение в нетрезвом виде мог заплатить только штраф, то сейчас это, однозначно, лишение водительского удостоверения. Кроме того, несколько лет назад ввели уголовную ответственность за повторное управление транспортом в нетрезвом виде. Статистика утверждает, что пьяных водителей на дороге стало меньше, и уменьшается количество аварий по вине таких водителей. Но от них все равно много проблем. Каждое шестое ДТП, где погибает человек, совершается именно пьяным водителем.

С точки зрения закона, насколько это правомерно забирать транспортное средство? Это же частная собственность. Будет ли у нас это практиковаться?

Елена Береснева, депутат ППНС:

Есть страны, где это уже действует. Например, Дания или Эстония. Российское правительство пошло на ужесточение. Если водителя впервые поймали за вождение в нетрезвом виде, сразу штраф тысяча долларов. Если серьезное происшествие, где пострадали люди, то 8 лет тюрьмы.

Пьянство – это главная причина аварий?

Станислав Соловей:

Каждое происшествие можно привязать к скорости, то есть если бы все ехали 20км/ч, то, наверное, не было бы столько погибших и пострадавших. Основные причины – это, конечно же, скорость, пьянство, наезды на пешеходов. В ряде случаев виновны сами пешеходы, в ряде случаев – водители. И чтобы вы знали: в ГАИ нет своего расчетного счета. Сотруднику не ставятся никакие задачи – 5 или 10 нарушений для какой-либо суммы. Что касается установки знаков, то есть такая статистика: если снизить скорость в городе на 10-15 км/ч, то количество ДТП снизится на 30-40%.

Как известно, причиной большинства аварий является: неправильная оценка водителями ситуации, и в итоге принятие неверного решения. А также полное невладение техникой управления автомобилем.

В результате – сложная обстановка на дороге мгновенно становится критической. Растеряться в нестандартной ситуации может водитель с многолетним стажем, а что же говорить о новичке? Как никто другой об этом хорошо знает преподаватель тактико-специальной подготовки экспертно криминалистического факультета Академии МВД Юрий Краснов. Ведь долгие годы он проработал в ГАИ. На дороге повидать пришлось многое. Поэтому став преподавателем, к подготовке курсантов решил подойти неформально.

Контраварийная подготовка – это, в первую очередь, отработанные до автоматизма навыки водительского мастерства, позволяющие на подсознательном уровне, буквально за считанные секунды выйти из любой непредвиденной ситуации.

Чтобы не быть беспомощным в реальной критической ситуации необходимо освоить ряд специальных навыков. В противном же случае уроки экстремального вождения им преподаст сама жизнь.

Юрий Краснов, преподаватель кафедры тактико-специальной подготовки Академии МВД:

Получил права, но необязательно стал водителем – это общеизвестный факт. Каждому надо понимать, что у каждого водителя есть свой определенный уровень подготовки. У него есть предел, который если он перешел, то у него пропадает мягкость управления, точность. Потому водители, у которых стаж 15-20 лет, ездят с превышением скорости. Они просто считают, что они могут это себе позволить, но потом улетают в кювет, врезаются в столб, в дерево. Почему? Потому что он перешел свои пределы. Когда машина повела не так, как он ожидал, водитель просто испугался и перестал соображать, что он делает. У опытного водителя с увеличением стажа вождение совершенствуется навык восприятия, анализа дорожно-транспортных ситуаций.

Анатолий Гладкий, преподаватель автошколы:

Программа подготовки водителей в академии совершенно не такая, как в автошколах. Поэтому там, скорее всего, курсанты выходят на дорогу уже подготовленные. Из автошколы выходят неподготовленные водители. Однозначно. Основной процесс обучения у курсантов автошкол, я не имею в виду МВД, начинается после получения водительского удостоверения. Ведь самое доходчивое обучение – это обучение на личном опыте, когда человек делает какие-то ошибки, делает выводы и потом старается больше их не повторять ошибки. А тот, кто вышел на дорогу сразу после автошколы, впадает в ступор, потому что рядом нет инструктора, который может подстраховать. И люди тогда понимают, что все решения на дороге им придется принимать самостоятельно, и от правильности этих решений зависит их жизнь и жизнь других людей. И то, что женщины водят хуже мужчин, это мужская байка. И в автошколе готовят теоретиков, когда упор надо делать на практику.

Валерий Старжинский, доктор философских наук:

Война на дорогах – это проблема человека, и главное действующее лицо – это водитель, а не ГАИ, и еще государство, которое управляет. Даже самый опытный водитель может принять решение очень странное, потому что складывается определенная система ценностей, то есть он воспринимает дорогу как ринг, как войну. Еще есть люди на дорогах, которые хотят просто самореализоваться, показать себя. И еще есть суицидальный тип, который гонит по встречке. И, в конце концов, «заразный» тип: один нарушил – остальные следом. Это психология, которую никакими навыками и умениями не изменишь.

Анатолий Гладкий:

Конечно, с автошкол все начинается и с них же все заканчивается. Сейчас появляется еще одна проблема. Это наличие на дороги людей, у которых, по-видимому, нет мозгов! Вот как с этим бороться? Что делать?

Сергей Мурашко, ведущий программы «Автопанорама»:

Это не только у водителей встречается, это вообще национальная беда. И во всех странах этого хватает. Но мы почему-то боремся только с автомобилистами: то запретить, это запретить. Вот запретили парковку – так сделайте места для парковки. Люди не просто так ставят машины во дворах, в зеленых зонах - им некуда поставь. Мое мнение: для того чтобы запрещать что-то, нужно сначала создать условия.

Анатолий Гладкий:

Проблему на дороогах как раз составляют не новички, а те, кто уже как-то «обтерся» на дороге. Нарушат правила дорожного движения, кайф получат и, конечно же, повторят снова. Такие водители создают проблемы.

Сергей Мурашко:

И в жизни, и на дороге излишняя самоуверенность – это источник многих проблем. На дороге проблемы порождает именно самоуверенность людей с небольшим опытом. Самоуверенность есть, а навыков нет. Когда машину начинает заносить, мало кто знает, что надо делать. Это раз. И еще когда превышен внутренний лимит водителя или лимит машины. Это два.