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Крупная авария в Иране: водитель автобуса уснул за рулем. Погибли около 20 человек

17 сентября 2013 11:26
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Новости Ирана. На западе Ирана произошло крупное ДТП. В результате аварии погибли около 20 паломников-шиитов. Несколько десятков получили ранения. Многие из них находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, водитель автобуса заснул за рулем, что и стало причиной ДТП.

Напомним, аналогичная авария произошла на прошлой неделе. На оживленной трассе столкнулись и загорелись два автобуса с паломниками. Жертвами трагедии стали по меньшей мере 44 человека. Свыше 30 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Авария в Азии

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