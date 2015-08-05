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Два автобуса столкнулись в Хабаровском крае России: погибли более 60 человек

05 августа 2015 11:01
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Новости России. Серьезное ДТП произошло в Хабаровском крае России. По меньшей мере 15 человек погибли и более 60 получили ранения в результате лобового столкновения двух рейсовых автобусов.

На место трагедии вылетели две бригады «Центра медицины катастроф». Пострадавшим оказывается помощь.

По предварительной версии причиной аварии стало превышение скорости и выезд на встречную полосу.

Сейчас расследованием обстоятельств произошедшего  занимается полиция. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Аварии # авто # Авария в России

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