Два автобуса столкнулись в Хабаровском крае России: погибли более 60 человек

Новости России. Серьезное ДТП произошло в Хабаровском крае России. По меньшей мере 15 человек погибли и более 60 получили ранения в результате лобового столкновения двух рейсовых автобусов.

На место трагедии вылетели две бригады «Центра медицины катастроф». Пострадавшим оказывается помощь.

По предварительной версии причиной аварии стало превышение скорости и выезд на встречную полосу.

Сейчас расследованием обстоятельств произошедшего занимается полиция. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.