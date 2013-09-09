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Участок трассы М5 от Бобруйска до Жлобина будут ремонтировать до 2015 года

09 сентября 2013 11:12
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Новости Беларуси. Трассу М5 ждет очередной этап реконструкции. Он затронет участок от Бобруйска до Жлобина. Работы начнутся уже в ближайшее время, а завершить их планируется в 2015 году. Проект будет реализован с привлечением китайских инвестиций.

В настоящее время самая масштабная ремонтная кампания проводится именно на автомагистрали М5 Минск — Гомель. В этом году предполагается завершить реконструкцию на участке Пуховичи — Бобруйск. А в 2014-м ввести в эксплуатацию большой мост через Днепр на обходе Жлобина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Автодороги Беларуси # авто

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