Новости Беларуси. Современные технологии на страже безопасности дорожного движения. Количество камер фотофиксации в Беларуси до конца лета планируется увеличить в полтора раза.
В общей сложности следить за соблюдением скоростного режима будут две сотни аппаратов.
Современные камеры способны практически одновременно производить два снимка с разными режимами фотовспышки. Один позволяет установить регистрационный номер автомобиля, другой – его марку, модель и цвет. Техника успешно производит фотосъемку ночью и в непогоду.
Из-за превышения скорости в стране ежегодно происходит более 20% всех ДТП.
За шесть месяцев 2014 года превышение скорости стало причиной свыше 200 аварий, в которых погибли и пострадали люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.