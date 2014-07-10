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Количество камер фотофиксации в Беларуси до конца лета планируется увеличить в полтора раза

10 июля 2014 06:58
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Новости Беларуси. Современные технологии на страже безопасности дорожного движения. Количество камер фотофиксации в Беларуси до конца лета планируется увеличить в полтора раза.

В общей сложности следить за соблюдением скоростного режима будут две сотни аппаратов.

Современные камеры способны практически одновременно производить два снимка с разными режимами фотовспышки. Один позволяет установить регистрационный номер автомобиля, другой – его марку, модель и цвет. Техника успешно производит фотосъемку ночью и в непогоду.

Из-за превышения скорости в стране ежегодно происходит более 20% всех ДТП.

За шесть месяцев 2014 года превышение скорости стало причиной свыше 200 аварий, в которых погибли и пострадали люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в области обеспечения безопасности дорожного движения # Государственная политика # авто

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