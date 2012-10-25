Новости Беларуси. Камеры фотофиксации за первый день работы на МКАД выявили 500 нарушений скоростного режима. Пока на минской кольцевой работает три прибора. В дальнейшем их количество увеличится.

Камеры установят в наиболее аварийных местах дороги. Принцип работы этих приборов такой же, как у действующих устройств на трассах Брест – Минск – граница России и Минск – Микашевичи. Там превышение скорости фиксируют более трех десятков камер.

Дмитрий Максюта, и.о. начальника отдела по агитации и пропаганде ГАИ УВД Мингорисполкома:

МКАД является одним из мест концентрации ДТП по причине превышения скоростных режимов. И поэтому именно там с 23 числа работают камеры фиксации нарушений. Камеры работают в трех точках МКАДа, в каждой точке фотофиксация ведется в обоих направлениях. Камеры работают абсолютно открыто, то есть о их нахождении информируют дорожные знаки. Начинает фиксировать нарушение скорости от 10 километров в час.

Данная работа будет проводиться постоянно. В зависимости от дорожной обстановки места их установки могут меняться, так как данные камеры являются мобильными.

Фото поступают в Центр фиксации правонарушений. Один оператор в день обрабатывает до 3000 снимков.

Наталья Гузняк, оператор Центра фиксации правонарушений:

Смотрим, если фиксированная скорость, разрешенная, превышение у этой машины 16 км.

Камеры работают при любой погоде. За доли секунды аппаратура делает фотографии, одно со вспышкой. Всевидящее око увидит даже спрятанный под, так называемой, сеточкой номер, проверено. Из центра информация по сети поступает к инспекторам, они сверяют госзнаки и выставляют штраф.

Станислав Соловей, старший инспектор УГАИ МВД Республики Беларусь:

К нарушителям применяется нижний предел штрафа. Например, если превышение скорости составило от 10 до 20 километров в час, то штраф – 50 тысяч рублей. Если от 20 до 30 километров в час – 100 тысяч рублей. Более тридцати километров в час штраф 300 тысяч рублей и если водитель повторно нарушил скоростной режим в течение года и превысил более 20 километров в час, то штраф составит 500 тысяч рублей.

В ГАИ предусмотрели все, даже желание водителей составить карту размещения на МКАД фиксаторов скорости. Уникальность в том, что они мобильные, и место дислокации будет меняться каждый день. Водитель со стажем Сергей Котов согласен — фото-фиксация дело нужное. А как иначе поднимать культуру вождения.

Сергей Котов, водитель:

Едет впереди. Тут раз – резко влево и все. Лихачат!

Что касается МКАД, то здесь есть водительское предложение — пересмотреть скоростной режим.

Сергей Котов, водитель:

100 – это нормально! Это рабочая скорость.

Пересмотр скоростного режима — дело времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем временем Елена Решетникова, запечатывая те самые письма адресатам — лихачам, хоть и сама водитель, уже давно сделала вывод.

Елена Решетникова, сотрудник Центра фиксации правонарушений:

Соблюдайте правила ПДД!