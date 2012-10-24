Прямой эфир

В крупном ДТП в Украине пострадали граждане Беларуси

24 октября 2012 17:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. Четверо жителей Жлобина пострадали в крупном ДТП в Киевской области. Авария произошла в городе Бровары.

Водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу, по которой ехала машина с белорусами. Произошло столкновение. Всего в ДТП пострадали 7 человек. Наши соотечественники госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Об их состоянии сообщил консул Посольства Беларуси в Украине.

Юрий Слука, консул Посольства Республики Беларусь в Украине:
Граждане Беларуси получили телесные повреждения различной степени тяжести. Были госпитализированы в Броварскую центральную районную больницу, где и находятся до настоящего времени в реанимационном, хирургическом и травматологическом отделениях, в соответствии с полученными повреждениями.

# Аварии # авто # Авария в Украине

Другие новости рубрики

Все новости
24 октября 2012 14:40

В Солигорском районе автомобиль врезался в погрузчик. Пассажиров доставали с помощью специнструмента

24 октября 2012 14:40

На трассе Минск-Нарочь маршрутка столкнулась с «Ауди». Пострадали 4 человека

24 октября 2012 08:30

Огнем повреждены 6 стоявших рядом BMW в поселке Лебяжий