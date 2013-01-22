Как сдать экзамены в ГАИ с первого раза?

По статистике число курсантов, которые сдают экзамен с первой попытки, с каждым годом уменьшается. Инспекторы связывают это с качеством обучения. Поэтому очень важно выбрать хорошую автошколу. Существует рейтинг наиболее авторитетных.

Геннадий Шилец, ведущий инженер-инспектор МЭО ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Сайт в Интернете постоянно обновляется и там можно увидеть процент сдачи курсантами любой из автошкол экзаменов. С какого раза они сдают и как они сдают.

Во время экзамена нужно помнить, что самый главный человек на площадке - инструктор по вождению. Зачастую будущие водители прислушиваются к советам родных и близких, а зря! Пренебрегать опытом мастера не стоит, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Анатоль Дягель, инструктор по вождению:

Половина не слышит нас и не хотят слышать. Ручник, повороты не включают, считают что-то ненужным. Они будут держать поворот полчаса и ждать, когда начнется поворот. Когда уже поворачивают, они включают поворот, а он уже никому не нужен.

Экзамен состоит из двух частей: теоретической и практической.

Геннадий Шилец, ведущий инженер-инспектор МЭО ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Теоретически люди, конечно, имеют больше возможности подготовиться. И, естественно, что сдать его особого труда не составляет.

Более сложную часть экзамена – практическую - удается сдать далеко не каждому. Анастасия хоть и волновалась, но сдала теорию с первой попытки, а вот с вождением повезло не сразу.

Анастасия Алексейчик, курсант автошколы:

Сдала на 6 раз. Просто прийти, настроиться, не бояться. Здесь ничего с тобой не сделают, второй раз будет возможно и третий, все равно в конце-концов сдашь.

Третье правило успешной сдачи экзамена - уверенность в себе! Хорошему результату предшествует тщательная подготовка. Книга с тестами - в свободной продаже любого книжного магазина. На экзамене вопросы будут такими же, но в случайном порядке. И помните, что пока вы находитесь в статусе курсанта, бояться нечего! В любой момент вас подстрахует опытный инструктор.

Анатоль Дягель, инструктор по вождению:

Когда они это победят в себе, значит, тогда и будет результат. И тот, кто быстрее это делает, тот быстрее научится ездить. Надо дружить с инструктором и все!

Итак, подытожим, чтобы сдать на права с первой попытки нужно:

- правильно выбрать автошколу;

- внимательно слушать инструктора по вождению;

- выучить все правила дорожного движения;

- не бояться экзамена и не волноваться.