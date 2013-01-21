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Peugeot и внедорожник Nissan столкнулись в Минске. 46-летняя женщина-водитель погибла

21 января 2013 13:51
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Новости Беларуси. Столкновение Peugeot 405 и внедорожника Nissan Pathfinder произошло 19 января на пересечении улиц Золотая Горка и Краснозведной. В результате аварии погибла 46-летняя женщина-водитель легкового автомобиля.

Как сообщает AUTO.TUT.BY , автомобиль Peugeot 405 под управлением 46-летней женщины двигался по улице Краснозвездной. Водитель Peugeot  не обратила внимания на дорожные знаки «Конец главной дороги» и «Движение без остановки запрещено» и выехала на главную. От удара Peugeot отбросило на жилой дом. 

Виталий Дембовский, помощник начальника столичного УМЧС:
Тело погибшей женщины из деформированного Peugeot 405 было извлечено при помощи гидравлического инструмента.

Мужчина, управлявший внедорожником, не пострадал.

# Авария в Минске # авто # Фотофакт

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