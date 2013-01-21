Peugeot и внедорожник Nissan столкнулись в Минске. 46-летняя женщина-водитель погибла

Новости Беларуси. Столкновение Peugeot 405 и внедорожника Nissan Pathfinder произошло 19 января на пересечении улиц Золотая Горка и Краснозведной. В результате аварии погибла 46-летняя женщина-водитель легкового автомобиля.



Как сообщает AUTO.TUT.BY , автомобиль Peugeot 405 под управлением 46-летней женщины двигался по улице Краснозвездной. Водитель Peugeot не обратила внимания на дорожные знаки «Конец главной дороги» и «Движение без остановки запрещено» и выехала на главную. От удара Peugeot отбросило на жилой дом.



Виталий Дембовский, помощник начальника столичного УМЧС:

Тело погибшей женщины из деформированного Peugeot 405 было извлечено при помощи гидравлического инструмента.



Мужчина, управлявший внедорожником, не пострадал.