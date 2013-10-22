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В Минске пьяный водитель снес столб

22 октября 2013 20:57
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Новости Беларуси. ДТП на пустом месте. Нетрезвый водитель не справился с управлением и врезался в столб. В результате оборвались провода, и пришлось проводить восстановительные работы.

Случилось это ночью 22 октября на улице Сурганова. Молодой человек утверждал, что выпил всего литр пива. Однако в его крови обнаружено почти 2 промилле алкоголя. Выяснилось также, что внедорожник не зарегистрирован на водителя.

За последние несколько лет у виновника аварии 36 нарушений ПДД. В этот раз на него составлены сразу три протокола: за нетрезвое вождение, совершение ДТП и отсутствие обязательной страховки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

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