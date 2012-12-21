Под Пинском столкнулись два Volkswagen Passat. 82-летний мужчина скончался

Новости Беларуси. Неподалёку от деревни Лосичи Пинского района Брестской области 63-летний пенсионер не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем такой же марки.

ГАИ Брестской области:

По предварительным данным, водитель неправильно выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Оказавшись на встречной полосе, он допустил лобовое столкновение с Volkswagen Passat B5, после чего продолжил движение и врезался в Audi A6.

Всю тяжесть бокового удара принял на себя 82-летний пассажир. С многочисленными травмами его доставили в реанимацию. Через час после ДТП мужчина скончался.

ГАИ Брестской области:

На автомобиле Volkswagen Passat B3 были установлены летние шины, на Audi A6 и Volkswagen Passat B5 – зимние.