Инспектор ГАИ вычисляет нетрезвых водителей «на глаз»

Новости Минской области. Минус 40 градусов. 150 нетрезвых автолюбителей задержаны на дорогах Минской области во время спецоперации областной ГАИ. За безотказное поведение на дороге многие лишились прав. Автоинспекторы к таким «рулевым» вводят самый жесткие меры, а вот честные водители и пешеходы возмущаются, почему они могут стать случайными жертвами нарушителей.

Однажды он прокатился неудачно, и сегодня у водителя серьезные разговоры с людьми в погонах. Договориться здесь не получится. За легкомысленность приходится платить слишком дорого. Минутная слабость стала отсутствием прав.

Задержанный нетрезвым водитель:

В компании выпивали, закончилось водкой. Сел и поехал. Сейчас сожалею. Большие проблемы получились. Больше такого не повторится.

История у тех, кто любит погорячее, разные. Но вот итог один: 40 градусов – стопроцентное наказание.

Иван Кузьменко, заместитель начальника ОГАИ Минского РУВД:

Если же врачами или инспектором на месте будет установлено. Сто водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, на него будет составлен протокол об административном правонарушении. Если же данный водитель совершил данное правонарушение уже повторно в течение года, за такое правонарушение он уже привлекался ранее, на него уже собирается материал, и он уже будет привлекаться в последующем к уголовной ответственности.

15 базовых – за первое попадание в блэк-лист. Любители алкогольных сиквелов прощаются с большими суммами и со свободой. За несколько минут бездумности – до нескольких лет лишения свободы. К слову, многие честные водители такую практику только приветствуют. Соседство на дороге с шальными «рулевыми» - не самое приятное удовольствие.

Сергей Кирильчик, водитель:

Я езжу, наверное. Больше 10 лет, у меня было только одно нарушение за скорость. Но пьяным я за руль никогда не сажусь, и считаю, что наказание должно быть жесткое. Ты везешь и жену, и детей. За рулем едешь – это, как шахматная игра: нужно высчитывать, где, кто, что может тебе сделать. А эти люди – неадекватные, и ведут себя неадекватно.

Дмитрий Трубач 1,5 года дежурит на дорогах. За это время с первого взгляда научился отличать пьяных водителей. Успел выучить их часто ненормальные модели поведения.

Дмитрий Трубач, инспектор ДПС ОГАИ Минского РУВД:

Очень часто бывают скандальные люди, когда начинают либо убегать, либо сопротивляться, говорить, что он за рулем не сидел. Если состояние алкогольного опьянения небольшое, во время разговора, когда проверяешь документы или останавливаешь водителя за нарушение какого-нибудь правила дорожного движения, чувствуется запах алкоголя, есть какие-то другие признаки, люди начинают нервничать, у них трясутся руки.

С начала года на дорогах области задержан 801 водитель в состоянии алкогольного опьянения. Тем не менее, сотрудники ГАИ говорят о тенденции снижения «горячих» случаев. Так, первое в этом году ДТП по вине нетрезвых водителей случилось в прошлые выходные, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.