Грузовик с 20 т рапса перевернул на крышу легковушку и въехал в магазин в Лидском районе

Новости Беларуси. В Гродненской области расследуют обстоятельства аварии, которая произошла накануне в Лидском районе. Грузовик с 20 тоннами рапса перевернул на крышу легковушку и въехал в магазин.

Тяжеловес вез груз из Кореличского района в Лиду. В результате экстренного торможения и резкого поворота вправо машина потеряла управление. Снеся на своем пути припаркованный на стоянке возле магазина «Фольксваген», грузовик сам опрокинулся на бок, рассыпав груз по всей проезжей части. Остановили движущийся на боку автомобиль входные двери продовольственного магазина.

К счастью, в это время на пути движения не было людей. Пострадал только сам виновник аварии. Он получил резаные раны лица. По факту ЧП идет расследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.