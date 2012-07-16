В Вилейском районе BMW лоб в лоб столкнулся с автобусом и загорелся. 1 человек погиб, 4 пострадали

Новости Беларуси. Серьезная авария произошла 16 июля на автодороге Минск – Мядель в Вилейском районе. Иномарка выехала на встречную полосу, врезалась в пассажирский автобус и загорелась: 1 человек погиб, четверо пострадали.

В автобусе, который ехал из Постав в белорусскую столицу, находились 26 пассажиров. Водитель BMW скончался на месте. От сильнейшего удара автомобиль искорежило настолько, что тело погибшего спасатели извлекали при помощи гидравлического инструмента.

В автобусе пострадали водитель и трое пассажиров. Три человека госпитализированы. Их состояние удовлетворительное.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Рак, главный специалист центра пропаганды и обучения Минского областного управления МЧС:

В салоне автобуса было 26 пассажиров. Произошло опрокидывание автобуса, пострадали четыре пассажира, водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия. Легковой автомобиль был полностью уничтожен огнем. Расследование ДТП осуществляется отделом Госавтоинспекции.