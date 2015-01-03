Прямой эфир

Грузовик протаранил несколько легковых автомобилей в Бельгии: 3 человека погибли, 8 получили травмы

03 января 2015 12:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Бельгии. Три человека погибли и еще восемь получили травмы в результате аварии в Бельгии. На скользкой трассе водитель грузовика не справился с управлением и машина протаранила несколько легковых автомобилей, дальнейшем спровоцировав цепную реакцию.

Инцидент произошел на перекрестке в городе Дендерлеу. Среди погибших один ребенок. Всего в ДТП попали семь автомобилей.

Многих водителей пришлось вызволять из машин с помощью гидравлических инструментов. Из-за аварии движение по автомагистрали на несколько часов было остановлено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Авария в Бельгии

Другие новости рубрики

Все новости
Страшное ДТП в Житковичском районе: микроавтобус столкнулся с фурой – 3 человека погибли, 10 раненых
30 декабря 2014 13:31

Страшное ДТП в Житковичском районе: микроавтобус столкнулся с фурой – 3 человека погибли, 10 раненых

Москва: «танцующий регулировщик» оказался фрагментом вирусного ролика МВД
30 декабря 2014 12:32

Москва: «танцующий регулировщик» оказался фрагментом вирусного ролика МВД

Москва: танцующий на посту регулировщик стал звездой Интернета (видео)
29 декабря 2014 16:13

Москва: танцующий на посту регулировщик стал звездой Интернета (видео)