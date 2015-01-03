Грузовик протаранил несколько легковых автомобилей в Бельгии: 3 человека погибли, 8 получили травмы

Новости Бельгии. Три человека погибли и еще восемь получили травмы в результате аварии в Бельгии. На скользкой трассе водитель грузовика не справился с управлением и машина протаранила несколько легковых автомобилей, дальнейшем спровоцировав цепную реакцию.

Инцидент произошел на перекрестке в городе Дендерлеу. Среди погибших один ребенок. Всего в ДТП попали семь автомобилей.

Многих водителей пришлось вызволять из машин с помощью гидравлических инструментов. Из-за аварии движение по автомагистрали на несколько часов было остановлено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.