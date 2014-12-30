Страшное ДТП в Житковичском районе: микроавтобус столкнулся с фурой – 3 человека погибли, 10 раненых

Новости Беларуси. По предварительной информации, водитель фуры, двигаясь по автодороге «Житковичи – Давид-Городок – граница Украины» при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Mercedes-Benz Sprinter» с украинскими регистрационными номерами.



Пресс-служба Следственного комитета Республики Беларусь:

Находившиеся в микроавтобусе двое мужчин и женщина погибли на месте, а еще девять человек из «Mercedes-Benz Sprinter» и водитель грузового автомобиля с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в учреждение здравоохранения. В настоящее время устанавливаются личности погибших. Житковичским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь.



Читайте также: Легковой автомобиль на высокой скорости врезался в столб на остановке общественного транспорта в Минске. Авария произошла на перекрестке улиц Сухаревской и Скрипникова. По словам очевидцев, осветительная мачта фактически спасла людей от гибели, которые в этот момент находились на остановке (смотрите видео).