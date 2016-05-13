Этап Восточной Европы по дрифту пройдет 15 мая на площадке аэропорта «Минск-1»

Новости Беларуси. Лучшие автогонщики Европы соберутся в Минске в предстоящие выходные. В воскресенье на территории аэропорта «Минск-1» заревут моторы и запахнет жженой резиной. Здесь пройдет этап Восточной Европы по дрифту. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ – об ожиданиях участников и предвкушениях болельщиков.

Приехали заправиться, а оказались в компании звезд по дрифту. Такой сюрприз сегодня ждал автолюбителей на АЗС «Газпромнефть» в Минске.

Известные российские пилоты Георгий Чивчян и Аркадий Цареградцев вместе с белорусским гонщиком Сергеем Саком тут же оказались в центре внимания и только успевали раздавать автографы. В Минске звезды неслучайно: уже послезавтра, 15-го мая, сильнейшие дрифтеры померятся драйв-мастерством. На территории аэропорта «Минск-1» пройдет этап Восточной Европы по дрифту.

Георгий Чивчян, пилот команды по дрифту G-Drive:

Частенько приходится участвовать в гонках и в дождливую погоду, и в солнечную. Поэтому мы готовы к любой кондиции трасс. Очень интересно для меня поездить с новыми пилотами.

Аркадий Цареградцев, пилот команды по дрифту G-Drive:

Продолжается хорошая традиция этого чемпионата: из года в год привозить иностранных пилотов, привозить крутые машины. И рады, что нас пригласили.

Эта тройка звездных пилотов выступит за команду G-Drive, которая успешно дебютировала на чемпионате Беларуси в Пинске. Тогда Сергей Сак стал бесспорным лидером, вот и сейчас сбавлять темпы гонщик не намерен.

Сергей Сак, пилот команды по дрифту G-Drive:

Буду пытаться выжать из себя все, что можно, и из машины также. Это не первая практика, когда к нам приезжают сильные пилоты.

Организаторы G-Drive дрифт добавляют: незабываемое шоу дополнят развлечения и подарки. Официальным партнером соревнований уже во второй раз станет сеть автозаправочных станций «Газпромнефть».

Артур Ахметгалимов, заместитель директора по розничным продажам сети АЗС «Газпромнефть»:

Площадка автоспорта – это площадка, чтобы показать нашим клиентам преимущества нашего продукта. В прошлом году у нас был опыт спонсорства этапа Восточной Европы по дрифту. В этом году мы решили расширить площадку продвижения путем партнерства с командой по дрифтингу.

Ждут болельщики и звезду мирового масштаба Дайго Сайто. Японский спортсмен – один из лучших дрифтеров мира. Всего в заездах примут участие порядка 50-ти пилотов.

А тем временем болельщики уже в предвкушении, ведь впереди рев моторов, клубы дыма, адреналин и экшн – то, что так любят любители острых ощущений.