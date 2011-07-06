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Фура, въехавшая в переход на станцию метро «Могилевская» в Минске, отправлена на техническую экспертизу

06 июля 2011 11:04
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Минская милиция выясняет причины крупной аварии, которая произошла минувшей ночью в столице. По факту ДТП будет возбуждено уголовное дело.

На партизанском проспекте фура, протаранив четыре машины и остановочный пункт, въехала в переход на станцию метро «Могилевская». Один из водителей иномарки погиб на месте. От сильного удара получил травму ещё один водитель такси. МАЗ также сбил сидящего на скамейке мужчину, который с переломами ребер и обеих ног доставлен в больницу. Затем грузовик наехал на выходившую из метро 19-летнюю студентку. Спасатели освобождали девушку из-под колес фуры при помощи гидравлического инструмента, она серьезно травмирована.

Сейчас фура отправлена на техническую экспертизу.

Поврежденному крытому входу станции метро «Могилевская» требуется ремонт. Он временно не работает. На пригласительной площадке второго вестибюля разбиты стекла, смяты перекрытия, местами от удара разрушился мраморный парапет. Здесь с самого утра идут восстановительные работы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Авария в Минске. Фура, протаранив четыре машины и остановочный пункт, въехала в переход на станцию метро «Могилевская»

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