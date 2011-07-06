Авария в Минске. Фура, протаранив четыре машины и остановочный пункт, въехала в переход на станцию метро «Могилевская»

Один из водителей иномарки погиб на месте. От сильного удара получил травму еще один водитель такси. МАЗ также сбил сидящего на скамейке мужчину, который с переломами ребер и обеих ног доставлен в больницу.

Затем грузовик наехал на выходившую из метро 19-летнюю студентку. Спасатели освобождали девушку из-под колес фуры при помощи гидравлического инструмента, она серьезно травмирована.

Пригласительной площадке второго вестибюля станции метро «Могилевская» потребуется ремонт.

Минская милиция выясняет причины крупной аварии, которая произошла минувшей ночью. По факту ДТП будет возбуждено уголовное дело, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».