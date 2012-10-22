Фура упала в кювет с 20-метровой высоты в Гродненской районе. Тело погибшего водителя доставали несколько часов

Новости Беларуси. Сильный туман стал причиной серьезной аварии под Гродно. На одной из автомобильных развязок до верху груженая фура упала с 20-тиметровой высоты. Водитель погиб, а чтобы достать его из раздавленной кабины понадобилось несколько часов.

Трагедия произошла 22 октября около двух часов ночи на автомобильной развязке недалеко от Гродно. Фура двигалась со стороны белорусско-польской границы в направлении областного центра. На съезде с путепровода водитель не справился с управлением, машина пробила отбойник и рухнула в кювет с 20-тиметровой высоты.

Судя по следу на асфальте, водитель пытался затормозить, но груженый автомобиль даже не изменил траекторию движения. Фура не съехала, а буквально вылетела с трассы в кювет.

Евгений Дудко, начальник отделения пропаганды и агитации ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Фура, груженая краской, перевернулась на крышу. Понадобилось некоторое время, чтобы изъять тело водителя. 24-летний водитель на месте происшествия скончался.

В данный момент проводится проверка. Следствие установит явные причины дорожно-транспортного происшествия.

Личность водителя установлена. Им оказался гражданин Беларуси, житель Микашевичей. Молодой человек работал водителем в транспортной компании, зарегистрированной в Российской Федерации. В районе часа ночи он пересек польско-белорусскую границу и направлялся в Минск, чтобы передать машину напарнику. Но, видимо, слишком торопился.

По предварительной информации, причиной аварии могло стать превышение скорости в условиях сильного тумана. Шансов на выживание у молодого человека практически не было. Чтобы извлечь тело из искореженной машины, понадобилось несколько часов работы специальной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Живолевская, начальник пресс-службы Гродненского областного управления МЧС Республики Беларусь:

Необходимо было произвести работы по деблокированию водителя. Для проведения этих работ было привлечено отделение инженерно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда и Центра оперативного управления. Были задействованы автокран и автодор. При помощи техники подняли кабину и это позволило при помощи гидравлического инструмента извлечь водителя.

После аварии несколько тонн груза (лакокрасочной продукции), которые перевозила фура, пролились на землю. Работы по утилизации к этому часу завершены. Автомобиль восстановлению не подлежит.